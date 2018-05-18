В Красноярске начинается масштабная реконструкция набережной Енисея

Главная идея проекта — создать зону, максимально комфортную для пешеходов. Кроме того, будет облагорожен сквер вокруг музейного центра и установлены новые сети уличного освещения. Реконструкция должна завершиться к августу этого года.



Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: «Очень важно, что объект набережной развивается в городе, и мы видим, что он развивается в определённом системном порядке. Во-первых, система эта связана и с правильными архитектурными решениями. Всё, что сегодня предусмотрено на набережной, это, прежде всего, экологические материалы».