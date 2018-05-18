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06:57 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске начинается масштабная реконструкция набережной Енисея

В Красноярске начинается масштабная реконструкция набережной Енисея. Причём в этом году она будет переделана на всём протяжении: от Николаевского моста и до самой Стрелки.

Источник: Вести - Красноярск

Главная идея проекта — создать зону, максимально комфортную для пешеходов. Кроме того, будет облагорожен сквер вокруг музейного центра и установлены новые сети уличного освещения. Реконструкция должна завершиться к августу этого года.

Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: «Очень важно, что объект набережной развивается в городе, и мы видим, что он развивается в определённом системном порядке. Во-первых, система эта связана и с правильными архитектурными решениями. Всё, что сегодня предусмотрено на набережной, это, прежде всего, экологические материалы».

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