В Красноярске начинается масштабная реконструкция набережной Енисея
В Красноярске начинается масштабная реконструкция набережной Енисея. Причём в этом году она будет переделана на всём протяжении: от Николаевского моста и до самой Стрелки.
В Красноярске начинается масштабная реконструкция набережной Енисея. Причём в этом году она будет переделана на всём протяжении: от Николаевского моста и до самой Стрелки.
Главная идея проекта — создать зону, максимально комфортную для пешеходов. Кроме того, будет облагорожен сквер вокруг музейного центра и установлены новые сети уличного освещения. Реконструкция должна завершиться к августу этого года.
Первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов: «Очень важно, что объект набережной развивается в городе, и мы видим, что он развивается в определённом системном порядке.