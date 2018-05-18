Красноярец добился компенсации от популярного красноярского фитнес-клуба за недопуск к уже оплаченным занятиям

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в ведомстве, все произошло в прошлом году. По неизвестной причине в фитнес-клубе отказали гостю в посещении занятий, хотя он оплатил их заранее. Выяснилось, что руководство «NRGym» в одностороннем порядке разорвало контракт с мужчиной.

Возмущенный красноярец посчитал действия сотрудников центра незаконными и обратился в Роспотребнадзор. В Свердловском районном суде встали на сторону истца — клуб оштрафовали и обязали допустить мужчину к посещению занятий.