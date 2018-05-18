Красноярец добился компенсации от популярного красноярского фитнес-клуба за недопуск к уже оплаченным занятиям
Свердловский районный суд Красноярска обязал
Свердловский районный суд Красноярска обязал
Как сообщили в ведомстве, все произошло в прошлом году. По неизвестной причине в
Возмущенный красноярец посчитал действия сотрудников центра незаконными и обратился в Роспотребнадзор. В Свердловском районном суде встали на сторону истца — клуб оштрафовали и обязали допустить мужчину к посещению занятий.
Но красноярец не остановился на этом, и потребовал большей компенсации за причинение морального вреда. Суд также принял его сторону и взыскал с клуба штраф за то, что сотрудники не удовлетворили требования гостя.