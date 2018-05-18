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07:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Посетить музеи Хабаровского края сегодня можно бесплатно

Но день открытых дверей проводят не все.

Источник: Хабаровский край сегодня

У жителей Хабаровского края сегодня есть возможно посетить музейные выставки бесплатно. Такая акция проходит в государственных учреждениях каждый год, в связи с празднованием Международного дня музеев.

 — Конечно и мы открыли свои двери в этот праздник, сегодня в Гродековском музее вход бесплатный для всех. Мы будем рады увидеть жителей и гостей города до 18.00. Однако не все филиалы попадают под такую акцию — билеты придется приобрести в Музей археологии и «Амурский Утес», — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе музея имени Н. И. Гродекова.

Кстати, здесь недавно открылась «Гармония и сила» — экспозиция, посвященная истории зарождения военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» и истории военной музыки в России в целом.

Дальневосточный художественный музей к акции не присоединился — работает по обычному режиму.

В Комсомольске-на-Амуре открыл свои двери музей изобразительных искусств.

 — Наши музейные экспозиции сегодня открыты для всех бесплатно. Но мы просим не планировать посещение на вторую половину дня. Это важно для удобства гостей и для нас, ведь к вечеру помещения будут переоборудоваться для проведения Ночи в музее — 2018, — сообщили в учреждении.

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Посетить музеи Хабаровского края сегодня можно бесплатно
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