Посетить музеи Хабаровского края сегодня можно бесплатно
Но день открытых дверей проводят не все.
Но день открытых дверей проводят не все.
У жителей Хабаровского края сегодня есть возможно посетить музейные выставки бесплатно. Такая акция проходит в государственных учреждениях каждый год, в связи с празднованием Международного дня музеев.
— Конечно и мы открыли свои двери в этот праздник, сегодня в Гродековском музее вход бесплатный для всех. Мы будем рады увидеть жителей и гостей города до 18.00. Однако не все филиалы попадают под такую акцию — билеты придется приобрести в Музей археологии и «Амурский Утес», — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в
Кстати, здесь недавно открылась «Гармония и сила» — экспозиция, посвященная истории зарождения
В
— Наши музейные экспозиции сегодня открыты для всех бесплатно. Но мы просим не планировать посещение на вторую половину дня. Это важно для удобства гостей и для нас, ведь к вечеру помещения будут переоборудоваться для проведения Ночи в музее — 2018, — сообщили в учреждении.