Учёные собираются исследовать Вселенную из глубин Байкала
Эру нейтринной астрономии помогают открывать телескопы
Эру нейтринной астрономии помогают открывать телескопы
Озеро Байкал является не только самым большим хранилищем пресной воды на Земле, но и удобным местом для исследования
«Исследование необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, её развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. И это нам дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной», — пояснил Директор НИИ прикладной физики ИГУ профессор Николай Буднев.
По его мнению, после достижения определенных размеров большие глубоководные нейтринные телескопы позволят открыть эру нейтринной астрономии, что предполагает изучение структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.
«Байкальский глубоководный нейтринный телескоп является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важнейший ее элемент в Северном полушарии Земли и как первый шаг на пути создания международного научного консорциума «Глобальная нейтринная обсерватория», — отмечается в
Работу над проектом нейтринного телескопа ведет крупная международная коллаборация, основными участниками в которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский государственный университет, МГУ им. М. В. Ломоносова.