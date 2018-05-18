Учёные собираются исследовать Вселенную из глубин Байкала

Озеро Байкал является не только самым большим хранилищем пресной воды на Земле, но и удобным местом для исследования частиц-призраков — нейтрино. По мнению учёных, именно они позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ученые международной коллаборации «Байкал», ключевым участником которой является НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, уже завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале. По данным Управления информационной политики Иркутского госуниверситета, этот телескоп предназначен для регистрации слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия воды и частиц, приходящих из космоса (нейтрино). Их потоки рождаются в самых далеких и мощных источниках энергии (например, взрывы сверхновых звезд или активные галактические ядра), поэтому нейтрино являются уникальным носителем информации.

«Исследование необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, её развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. И это нам дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной», — пояснил Директор НИИ прикладной физики ИГУ профессор Николай Буднев.

По его мнению, после достижения определенных размеров большие глубоководные нейтринные телескопы позволят открыть эру нейтринной астрономии, что предполагает изучение структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.

«Байкальский глубоководный нейтринный телескоп является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важнейший ее элемент в Северном полушарии Земли и как первый шаг на пути создания международного научного консорциума «Глобальная нейтринная обсерватория», — отмечается в пресс-релизе коллаборации «Байкал».

Напомним, проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010—2011 годах. Он состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. После проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они будут объединены в единую систему сбора и обработки данных.