Источник: Комсомольская правда

Прокурор потребовал закрыть торговый центр «Народный» в Тулуне Иркутской области. На днях здесь прошли проверки спасателей и прокуротуры, во время которых обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Прокурор считает, что все эти недочеты могут угрожать безопасности посетителей: некоторые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, проходы уже, чем положено по нормативам, нет наружного водоснабжения для тушения огня, отделочные материалы легко воспламеняются.