Прокурор потребовал закрыть торговый центр «Народный» в Тулуне
В здании обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.
В здании обнаружили нарушения требований пожарной безопасности.
Прокурор потребовал закрыть торговый центр «Народный» в Тулуне Иркутской области. На днях здесь прошли проверки спасателей и прокуротуры, во время которых обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности.
Прокурор считает, что все эти недочеты могут угрожать безопасности посетителей: некоторые помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, проходы уже, чем положено по нормативам, нет наружного водоснабжения для тушения огня, отделочные материалы легко воспламеняются.
Как говорится на официальном сайте суда Тулуна, прокурор настаивает, чтобы центр закрыли до того момента, пока не устранят все нарушения.