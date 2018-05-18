Жители двух избирательных округов Хабаровска выберут депутатов

Источник: Комсомольская правда

Из-за досрочного прекращения полномочий двух депутатов хабаровской городской думы в краевой столице пройдут дополнительные выборы. Слуг народа определят жители избирательных округов № 10 (Южный округ) и № 32 (Центральный округ).

Депутата округа № 10 выберут хабаровчане, проживающие в границах: от улицы Шуранова (дома №№ 40, 42), по Гамарника, до Павловича (дома №№ 13, 11, 7, 3, 1, 1а, 1Б), переулок Облачный (дома №№ 18а, 4, 4 В, 4а, 2), Волочаевская (дом № 28), Верхнеудинская (дом № 21), переулок Молдавский (дома №№ 14, 7), Волочаевская (дом № 25), Блюхера (дома №№ 8, 2, 4), переулок Фабричный (дом № 8а), Фабричная (дома №№ 25, 35).

Интересы жителей округа № 10 в городской думе представлял Кирилл Пошатаев. 11 июля 2017 года он подал заявление о снятии с него полномочий депутата. Причина — переход на госслужбу и новое назначение исполняющим обязанности министра здравоохранения вместо (или вместе) действующего руководителя региональной медицины Александра Витько. Уже 1 декабря Кирилл Пошатаев покинул чиновничий кабинет и вернулся в операционную.

Округ № 32 находится в границах: от улицы Льва Толстого (дом № 22), по Амурскому бульвару (до дома № 56), далее по Некрасова до Карла Маркса (дом № 63), Карла Маркса (четная сторона, до дома № 96а), Павленко (дом № 15), Шабадина (дом № 12), Синельникова (дом № 1), Ленинградская (дом № 30), Владивостокская (дом № 1), по переулку Владивостокскому (дом № 1), переулок Саперный (дом № 1), Дикопольцева (дом № 13), до Карла Маркса (дом № 51), далее по Карла Маркса (до дома № 41), переулок Топографический (дом № 12), Пушкина (дом № 60), далее до Ким Ю Чена (дома №№ 12, 23), Льва Толстого (дом № 5), до Амурского бульвара.

— Обеспечивать избирательные права граждан будут избирательная комиссия Хабаровска, а также 2 окружных и 15 участковых избиркома. На территориях вышеупомянутых избирательных округов зарегистрировано 24 тысячи 438 избирателей, — отметили в пресс-службе Избирательной комиссии Хабаровского края.

От округа № 32 был избран Владимир Стеблевский, который ранее возглавлял МУП «Водоканал». 25 марта 2017 года депутат был арестован вместе с главным инженером предприятия, зятем Стеблевского и «еще одним фигурантом уголовного дела», возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Рассмотрение дела длится до сих пор. Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Стеблевского было принято его коллегами из-за многомесячного отсутствия.

КАК НАЙТИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

Полный список всех избирательных участков в Хабаровске можно отыскать на сайте городской мэрии в разделе «Местное самоуправление». Следом необходимо перейти в «Избирательные комиссии города Хабаровска» и скачать документ с полным перечнем адресов.

Еще один способ — зайти на сайт ЦИК России и кликнуть на вкладку «Избиратели». Пользователю выпадет список, который предложит несколько вариантов поиска своей комиссии: «Интерактивная карта избирательных участков» и «Найди свой избирательный участок». Во втором случае можно выбрать метод: по адресу места жительства или же по номеру участка.