Синоптики сообщили о первых майских грозах на Среднем Урале

Источник: Reuters

Уральские синоптики сообщили о первых грозах на территории Свердловской области, которые пройдут в субботу и воскресенье. Погода ожидается жаркой и дождливой, сообщает в пятницу, 18 мая, «АиФ-Урал».

Специалисты Уралгидрометцентра отмечают, что в выходные на территории региона пройдут первые майские грозы. Если в субботу гроза только возможно, то в воскресенье, по данным специалистов, и екатеринбуржцев, и свердловчан ждут раскаты грома. Вместе с этим в Свердловской области в ближайшие три дня ожидаются дожди: в пятницу небольшой, в субботу и воскресенье — умеренный.