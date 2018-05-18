Синоптики сообщили о первых майских грозах на Среднем Урале
Столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Уральские синоптики сообщили о первых грозах на территории Свердловской области, которые пройдут в субботу и воскресенье. Погода ожидается жаркой и дождливой, сообщает в пятницу, 18 мая, «АиФ-Урал».
Специалисты Уралгидрометцентра отмечают, что в выходные на территории региона пройдут первые майские грозы. Если в субботу гроза только возможно, то в воскресенье, по данным специалистов, и екатеринбуржцев, и свердловчан ждут раскаты грома. Вместе с этим в Свердловской области в ближайшие три дня ожидаются дожди: в пятницу небольшой, в субботу и воскресенье — умеренный.
Температура воздуха приятно удивит уральцев. Столбик термометра сегодня поднимется до +22 градусов тепла, завтра до +23°С, а воскресенье — до +24 — +29°С. Такая температура прогнозируется в южной части Среднего Урала. Севернее — на несколько градусов будет ниже. Что касается Екатеринбурга, то здесь в пятницу температура воздуха днем составит +17°С, в субботу — +19°С и в воскресенье до +27°С.