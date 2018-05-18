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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр к его столетию

Спектакли будут проходить в трех других театрах столицы.

В столице Башкирии начнут реконструировать Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури.

Ремонт культурного заведения завершится в 2019 году, к столетию театра. Эта дата также совпадает с празднованием 100-летия Башкирии и 100-летием башкирского поэта Мустая Карима.

Работы начнутся уже в сентябре текущего года, а завершатся в апреле 2019-го. В театре появится новое звуковое и световое оборудование, новые кресла в Большом зале. В Малом зале проведут косметический ремонт. Также будет отреставрирован фасад здания.

На время проведения ремонта актеры не оставят любителей театра без спектаклей — они будут проходить на малой сцене Театра оперы и балета, также идут переговоры с Русским драматическим театром, Молодежным театром им. М. Карима.

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