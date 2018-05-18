В Хабаровске выпускной станет часом X для шофёров и директоров

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07:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

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ГИБДД заново проверит — на каком транспорте возят школьников.

Источник: РИА "Новости"

Руководство регионального управления ГИБДД намерено провести тотальную проверку автобусов, которые участвуют в перевозке школьников. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью сообщил начальник ведомства Игорь Петряшин. Он обратил внимание, что на массовые мероприятия в последнее время администрации городских школ всё чаще привозят учеников на не приспособленном для этого транспорте.

 — Вот прошло недавно мероприятие в арене «Ерофей». Всё здорово, очень много школьников. Но я как глянул, на чём детей привезли, сразу вспомнил аварию 2015 года. Тогда учеников повезли на экскурсию в зоосад на автобусе, который десять лет техосмотр не проходил. Тормоза отказали у него. Повезло, что обошлось без жертв, ПАЗ в забор упёрся, а ведь чуть дальше по той дороге — крутой обрыв, — рассказал начальник управления ГИБДД по Хабаровскому краю Игорь Петряшин. — Принято решение, что на общий выпускной вечер, который состоится в «Платинум Арене» в июне, выйдем всем краевым аппаратом автоинспекции, всех автобусников перепишем. Если выяснится, что автобус, на котором привезут школьников, не приспособлен для перевозки детей, водитель будет привлечён к административной ответственности, а дальше пойдём по юридическим и должностным лицам. А там штраф самый маленький — 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 400 тысяч. Будем с администрациями школ работать, это же дети, безопасность прежде всего!

ГИБДД призывает руководителей школ не экономить на транспорте для перевозки детей и не пользоваться услугами случайных водителей. В Хабаровском крае имеется более сотни специализированных школьных автобусов. Перед началом текущего учебного года все они успешно прошли проверку в госавтоинспекции. Автобус для доставки школьников должен быть технически исправным, пассажирские сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности, водитель и организатор поездки обязаны не позже, чем за два дня до даты перевозки подать уведомление в ГИБДД.

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