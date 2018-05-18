В Хабаровске выпускной станет часом X для шофёров и директоров

— Вот прошло недавно мероприятие в арене «Ерофей». Всё здорово, очень много школьников. Но я как глянул, на чём детей привезли, сразу вспомнил аварию 2015 года. Тогда учеников повезли на экскурсию в зоосад на автобусе, который десять лет техосмотр не проходил. Тормоза отказали у него. Повезло, что обошлось без жертв, ПАЗ в забор упёрся, а ведь чуть дальше по той дороге — крутой обрыв, — рассказал начальник управления ГИБДД по Хабаровскому краю Игорь Петряшин. — Принято решение, что на общий выпускной вечер, который состоится в «Платинум Арене» в июне, выйдем всем краевым аппаратом автоинспекции, всех автобусников перепишем. Если выяснится, что автобус, на котором привезут школьников, не приспособлен для перевозки детей, водитель будет привлечён к административной ответственности, а дальше пойдём по юридическим и должностным лицам. А там штраф самый маленький — 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 400 тысяч. Будем с администрациями школ работать, это же дети, безопасность прежде всего!