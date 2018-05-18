Головкин провел фотоссесию с поясами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) принял участие в фотосессии в боксерском клубе Wild Card West в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) принял участие в фотосессии в боксерском клубе Wild Card West в
Казахстанский боксер сфотографировался со всеми своими поясами.
Напомним, 5 мая Головкин успешно провел двадцатую защиту чемпионских титулов и сравнялся по их количеству с легендарным Бернардом Хопкинсом. При этом для того, чтобы достичь этой цифры, Геннадию потребовалось на два года меньше, чем американцу: GGG провел титульные защиты в период с 2010 по 2018 год, Хопкинс — с 1995 по 2005.
В своем последнем поединке Головкин уже во втором раунде отправил в нокаут американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО). Для Геннадия эта победа стала 34-й досрочной в его профессиональной карьере.