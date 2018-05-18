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07:41 (мск), источник: Kazinform

Головкин провел фотоссесию с поясами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) принял участие в фотосессии в боксерском клубе Wild Card West в Санта-Монике (штат Калифорния, США), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.

Казахстанский боксер сфотографировался со всеми своими поясами.

Напомним, 5 мая Головкин успешно провел двадцатую защиту чемпионских титулов и сравнялся по их количеству с легендарным Бернардом Хопкинсом. При этом для того, чтобы достичь этой цифры, Геннадию потребовалось на два года меньше, чем американцу: GGG провел титульные защиты в период с 2010 по 2018 год, Хопкинс — с 1995 по 2005.

В своем последнем поединке Головкин уже во втором раунде отправил в нокаут американца Ванеса Мартиросяна (36−4−1, 21 КО). Для Геннадия эта победа стала 34-й досрочной в его профессиональной карьере.

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