Головкин провел фотоссесию с поясами

Напомним, 5 мая Головкин успешно провел двадцатую защиту чемпионских титулов и сравнялся по их количеству с легендарным Бернардом Хопкинсом. При этом для того, чтобы достичь этой цифры, Геннадию потребовалось на два года меньше, чем американцу: GGG провел титульные защиты в период с 2010 по 2018 год, Хопкинс — с 1995 по 2005.