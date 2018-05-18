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08:16 (мск), источник: Forbes

Малевич поставил мировой рекорд: картину продали за $85,8 млн

На торгах Christie’s «Супрематическая композиция» Малевича досталась галерее Levy Gorvi.

Источник: AP 2018

На нью-йоркских торгах Christie’s «Импрессионизм и модернизм» проданы 89% лотов на общую сумму $415,9 млн. Все потенциальные хиты этих торгов накануне аукциона были оценены по $70 млн. Но «Моряка» Пикассо сняли с торгов из-за повреждений (каких именно, аукционный дом не сообщил). Зато «Супрематическая композиция» Казимира Малевича 1916 года, уже во второй раз продающаяся на аукционе за последние 10 лет, ушла с новым мировым рекордом — $85,8 млн.

По данным The Baer Faxt, полотно купили представители галереи Levy Gorvi, крупнейшие англо-американские дилеры модернизма, послевоенного и современного искусства. Галерея была основана в 2017 году, когда известный арт-дилер Доминик Леви объединила свой бизнес с Бреттом Горви, одним из главных знатоков искусства XX века, бывшим главой международного департамента послевоенного и современного искусства Christie’s.

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