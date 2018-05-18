Малевич поставил мировой рекорд: картину продали за $85,8 млн

На нью-йоркских торгах Christie’s «Импрессионизм и модернизм» проданы 89% лотов на общую сумму $415,9 млн. Все потенциальные хиты этих торгов накануне аукциона были оценены по $70 млн. Но «Моряка» Пикассо сняли с торгов из-за повреждений (каких именно, аукционный дом не сообщил). Зато «Супрематическая композиция» Казимира Малевича 1916 года, уже во второй раз продающаяся на аукционе за последние 10 лет, ушла с новым мировым рекордом — $85,8 млн.