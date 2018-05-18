Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Козинца с 80-летием

«Вы внесли большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций национальной культуры. Благодаря вашему таланту и активной просветительской деятельности люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость народной музыки, высокого академического и современного эстрадного искусства», — говорится в поздравлении.