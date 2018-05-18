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09:16 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Козинца с 80-летием

«Благодаря вашему таланту и активной просветительской деятельности люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость народной музыки, высокого академического и современного эстрадного искусства», — говорится в поздравлении.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Козинца с 80-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Вы внесли большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций национальной культуры. Благодаря вашему таланту и активной просветительской деятельности люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость народной музыки, высокого академического и современного эстрадного искусства», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что слов искренней благодарности заслуживает работа Михаила Козинца по воспитанию нескольких поколений талантливых артистов, которые являются гордостью Отечества.

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