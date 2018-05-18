В Уфе стартовала операция ГИБДД «Должник»
Сотрудники будут выявлять злостных неплательщиков штрафов.
Сотрудники будут выявлять злостных неплательщиков штрафов.
В столице Башкирии с 15 по 24 мая проходит спецоперация ГИБДД «Должник». Так, на протяжении десяти дней дорожные полицейские будут выявлять водителей, которые не платят штрафы.
Стоит отметить, что
О наличии неоплаченных штрафов можно узнать на сайте «Госуслуги». Напомним, что, если оплатить штраф в первые 20 дней после его получения, действует скидка в размере 50%.