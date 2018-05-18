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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовала операция ГИБДД «Должник»

Сотрудники будут выявлять злостных неплательщиков штрафов.

В столице Башкирии с 15 по 24 мая проходит спецоперация ГИБДД «Должник». Так, на протяжении десяти дней дорожные полицейские будут выявлять водителей, которые не платят штрафы.

Стоит отметить, что из-за вовремя неоплаченных штрафов могут возникнуть проблемы: сумму штрафа удвоят, а нерадивого автомобилиста арестуют на срок до 15 суток.

О наличии неоплаченных штрафов можно узнать на сайте «Госуслуги». Напомним, что, если оплатить штраф в первые 20 дней после его получения, действует скидка в размере 50%.

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