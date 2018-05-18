В Уфе стартовала операция ГИБДД «Должник»

В столице Башкирии с 15 по 24 мая проходит спецоперация ГИБДД «Должник». Так, на протяжении десяти дней дорожные полицейские будут выявлять водителей, которые не платят штрафы.

Стоит отметить, что из-за вовремя неоплаченных штрафов могут возникнуть проблемы: сумму штрафа удвоят, а нерадивого автомобилиста арестуют на срок до 15 суток.