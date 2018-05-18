Театральную площадь откроют для движения на месяц раньше
Театральную площадь откроют для движения сразу после окончания чемпионата мира по футболу 21 июля, а не 15 августа, как планировалось ранее.
Театральную площадь откроют для движения сразу после окончания чемпионата мира по футболу 21 июля, а не 15 августа, как планировалось ранее.
Об этом сообщил глава Дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков.
Во время спортивного турнира главная площадь Ростова превратится в
Сейчас там уже начали монтажные работы.