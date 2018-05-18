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18:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Театральную площадь откроют для движения на месяц раньше

Театральную площадь откроют для движения сразу после окончания чемпионата мира по футболу 21 июля, а не 15 августа, как планировалось ранее.

Об этом сообщил глава Дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков.

Во время спортивного турнира главная площадь Ростова превратится в фан-зону.

Сейчас там уже начали монтажные работы.

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