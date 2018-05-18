Богатство президента: как изменился доход Дональда Трампа

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Трамп впервые официально раскрыл информацию о беспроцентном займе своему юристу, Майклу Коэну. Речь идет о возмещении затрат, которые Коэн понес в 2016 году. Как говорится в декларации, размер займа составляет $100 000−250 000. Ранее СМИ писали, что Коэн заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс $130 000 отступных в последние дни президентской кампании 2016 года. Дэниэлс утверждает, что в 2006 году у нее был роман с Трампом, однако президент отрицает эти заявления.

Гостиница Трампа в Вашингтоне, на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Белого дома, принесла $40 млн выручки за первый полный год своей работы. Часть средств была получена во время инаугурации Трампа, когда его сторонники и партнеры по бизнесу заполнили отель и платили до $18 000 за ночь. За первый квартал 2017 года гостиница принесла $18 млн. Затем спрос снизился, но выручка Trump Organization все же составила $22 млн за оставшиеся восемь месяцев 2017 года.

Одно из наиболее ценных владений президента, эксклюзивный клуб Мар-а-Лаго во Флориде, в 2017 году принес $25 млн. Это меньше, чем в 2016 году: в предыдущей декларации о доходах Трампа, президент сообщил, что выручка Мар-а-Лаго с 1 января 2016 года по 15 апреля 2017 года составила $37 млн.

Самый значимый гольф-клуб Трампа, Trump National Doral в Майами, тоже демонстрирует снижение выручки — в 2017 году она составила $75 млн по сравнению с $132 млн в декларации прошлого года. Скорректировав прежние данные, Forbes полагает, что общая выручка клуба в 2016 году составила $90 млн — на 20% больше в 2017 году. Невозможно точно определить, насколько успешен был Doral или любой другой гольф-клуб Трампа, поскольку гольф — сезонный бизнес, а в декларациях не содержится точных данных о выручке за 2016 календарный год.

Но в новой декларации все-таки есть за что зацепиться.

Похоже, что выручка снизилась в клубах, которые Трамп посещает чаще всего: в Уэст-Палм-Бич, в пригороде Вашингтона и в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

В Уэст-Палм-Бич, в нескольких минутах от Мар-а-Лаго, бизнес Трампа принес $12,8 млн выручки за прошлый год по сравнению с $14,3 млн годом ранее. Национальный гольф-клуб Трампа, рядом с Вашингтоном, принес $12,7 млн в 2017 году по сравнению с примерно $13,6 млн в 2016 году. Одновременно, лучшие результаты продемонстрировали клубы, которые Трамп не посещал с тех пор, как стал президентом. Например, выручка в клубе в Колтс-Нэк, штат Нью-Джерси, выросла примерно на 19%. Доход вырос на 7% в клубе Трампа недалеко от Филадельфии и на 6% — в долине реки Гудзон.

Отель Trump International в Лас-Вегасе, США | Источник: Reuters

Раньше президент неплохо зарабатывал на использовании своего имени на различных продуктах, но этот бизнес идет на спад.

Два года назад Трамп указал пять лицензионных компаний с выручкой более $100 000. Сегодня только одна из этих фирм, бизнес по лицензированию в области мебели и товаров для дома, приносит более $100 000. У Trump Marks Mattress LLC был договор с производителем матрасов Serta, выручка от которого составляла более $1 млн. В 2017 году она упала ниже $100 000. Trump Marks LLC приносила более $100 000 благодаря лицензионному соглашению с производителем осветительных оборудования, но за прошлый год роялти составили менее $2 500.

Влияние первого года президентского срока Трампа на его бизнес по предоставлению лицензий и управлению гостиницами оказалось неоднозначным.

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Инвесторы его отеля в Торонто убрали его имя с фасада здания и, возможно, немало за это заплатили. Общая сумма платежей в пользу Trump Toronto Hotel Management Corporation подскочила с $560 000 до $2,3 млн, по данным последней декларации. Роялти в пользу Trump Marks Punta del Este LLC, которая решает вопросы, связанные с лицензионным договором Трампа в Уругвае, тоже перевалили за $1 млн. Но доход от Trump Marks Istanbul II LLC, которая занимается вопросами лицензирования в Турции, теперь составляет менее миллиона долларов.

Выручка от трех фирм, которые, по всей вероятности, связаны с отелем Трампа в Чикаго, упала с $4,2 млн до $3,3 млн. А Trump Panama Hotel Management LLC, связанная со сделкой в Панаме, сообщила о выручке в $460 000 — для сравнения, прежде было $810 000. Ранее в этом году, после окончания сбора информации для последней декларации Трампа, инвесторы того проекта также убрали имя Трампа со своего здания.