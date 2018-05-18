В Иркутске пройдёт фестиваль «Единая страна-2018»
На нём соберутся юные таланты со всей Иркутской области.
На нём соберутся юные таланты со всей Иркутской области.
Областной межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна» состоится 19 мая в концертном зале Иркутской областной филармонии. Об этом сообщает
Фестиваль «Единая страна-2018» направлен на сохранение и дальнейшее развитие культурных связей, выявление
Начало фестиваля в 15:00, вход свободный. Также в холле с 13:00 до 14:30 пройдет выставка