В Иркутске пройдёт фестиваль «Единая страна-2018»

Областной межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна» состоится 19 мая в концертном зале Иркутской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Фестиваль «Единая страна-2018» направлен на сохранение и дальнейшее развитие культурных связей, выявление музыкально-одаренных детей, привлечение общественного внимания к перспективам развития детского творчества, а также музыкального просветительства. Целью проведения Фестиваля является развитие межнациональных связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей на основе народных (этнических) традиций.