Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: взорван бомбой
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ
Классика жанра: ЦСКА против «Реала» в «Финале четырех» Евролиги
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
В РФ ответили на требование Киева считать Крымский мост «общим»
Евросоюз ошарашен открытием Крымского моста
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
10Столкновения на границе сектора Газа
09:03 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске пройдёт фестиваль «Единая страна-2018»

На нём соберутся юные таланты со всей Иркутской области.

Областной межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая страна» состоится 19 мая в концертном зале Иркутской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Фестиваль «Единая страна-2018» направлен на сохранение и дальнейшее развитие культурных связей, выявление музыкально-одаренных детей, привлечение общественного внимания к перспективам развития детского творчества, а также музыкального просветительства. Целью проведения Фестиваля является развитие межнациональных связей, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей на основе народных (этнических) традиций.

Начало фестиваля в 15:00, вход свободный. Также в холле с 13:00 до 14:30 пройдет выставка научно-технического творчества (авиа- и судомоделирование, робототехника).

Все новости региона
Выпала на ходу. В Бурятии женщина выпала из машины «скорой помощи» и погибла
В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь