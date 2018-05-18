В выходные в Прикамье ожидается резкое потепление и первые грозы

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, потепление будет сопровождаться дождями и грозами. Предварительно, осадки начнутся в ночь на субботу. При этом температура воздуха в Перми составит +10…+12°. Днём вероятны кратковременные ливневые дожди и грозы при максимальной температуре +25°. В субботу на севере края максимальная температура достигнет +15…+20° и начнёт снижаться в воскресенье.