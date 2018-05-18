Как будет ходить общественный транспорт в «Ночь музеев» в Перми

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 19 мая, Пермь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Как сообщили в администрации Перми, с 18 часов субботы до полуночи будут ходить дополнительные трамваи № 7 «Станция Пермь-II — ОАО «Вагоноремонтный завод» и № 11 «Станция Осенцы — микрорайон Висим».

По трамвайному маршруту № 7 равно в полночь запланировано дополнительное отправление с остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановочного пункта «Станция Пермь-II».

В 00.05 от остановочного пункта «Разгуляй» до остановочного пункта «улица 9 Мая» отправится трамвай № 11.

Напомним, что с четверга и до конца недели в Перми ограничивают движение трамваев на улице Петропавловской.