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08:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Как будет ходить общественный транспорт в «Ночь музеев» в Перми

Работу трамваев продлят до полуночи.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 19 мая, Пермь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Как сообщили в администрации Перми, с 18 часов субботы до полуночи будут ходить дополнительные трамваи № 7 «Станция Пермь-II — ОАО «Вагоноремонтный завод» и № 11 «Станция Осенцы — микрорайон Висим».

По трамвайному маршруту № 7 равно в полночь запланировано дополнительное отправление с остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановочного пункта «Станция Пермь-II».

В 00.05 от остановочного пункта «Разгуляй» до остановочного пункта «улица 9 Мая» отправится трамвай № 11.

Напомним, что с четверга и до конца недели в Перми ограничивают движение трамваев на улице Петропавловской.

— В связи с планируемым прекращением движения трамваев по улице Петропавловская (от Попова до Куйбышева) на период проведения аварийно-ремонтных работ с 23 часов 18 мая до 5.30 21 мая трамваи будут следовать через улицу Белинского, — сообщили в городской администрации.

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