Как будет ходить общественный транспорт в «Ночь музеев» в Перми
Работу трамваев продлят до полуночи.
Работу трамваев продлят до полуночи.
В субботу, 19 мая, Пермь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Как сообщили в администрации Перми, с 18 часов субботы до полуночи будут ходить дополнительные трамваи № 7 «Станция
По трамвайному маршруту № 7 равно в полночь запланировано дополнительное отправление с остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановочного пункта «Станция Пермь-II».
В 00.05 от остановочного пункта «Разгуляй» до остановочного пункта «улица 9 Мая» отправится трамвай № 11.
Напомним, что с четверга и до конца недели в Перми ограничивают движение трамваев на улице Петропавловской.
— В связи с планируемым прекращением движения трамваев по улице Петропавловская (от Попова до Куйбышева) на период проведения