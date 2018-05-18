На Среднем Урале многоквартирники приспособят под нужды инвалидов
Для этого свердловские власти разработали специальный план.
Для этого свердловские власти разработали специальный план.
Многоквартирные дома на Среднем Урале сделают удобнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого свердловские власти утвердили специальный план мероприятий, об этом сообщает в пятницу, 18 мая, «АиФ-Урал».
В Свердловской области утвердили план мероприятий для приспособления квартир и общего имущества в многоквартирных домах для людей с ограниченными возможностями. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.
Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации региона, до 1 июня региональное министерство социальной политики составит список домов, входящих в госжилфонд, где постоянно проживают инвалиды и семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. К 15 июня должен быть составлен график обхода этих многоквартирников, обследовать их предстоит до 20 сентября. После этого до 1 октября региональная комиссия составит акты, в которых будут зафиксированы результаты обследований. К 1 декабря специалисты должны будут определить, насколько экономически целесообразно проводить реконструкцию или капитальный ремонт дома или той его части, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Уже к 20 декабря будет вынесено заключение о том, насколько возможно приспособить помещения под нужны инвалида, после чего документ отправят в министерство соцполитики региона.
Контролировать ход выполнения мероприятий будет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.