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08:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пропавший школьник нашелся

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе накануне вечером в соцсетях появилась тревожная информация, что 10-летний мальчик ушел в 11.30 в школу, но до образовательного учреждения не дошел.

В поисках были задействованы полиция и волонтеры. Как сообщил агентству «Башинформ» 18 мая руководитель добровольческого движения по поиску людей в республике Павел Нестеров, ребенок найден, с ним все в порядке. В пресс-службе МВД по РБ информацию подтвердили, поиск официально прекращен.

Источник рассказал, что мальчик решил в хорошую погоду просто прогуляться, забыв предупредить родных. Вернулся домой сам поздно вечером 17 мая.

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