В Уфе пропавший школьник нашелся

В поисках были задействованы полиция и волонтеры. Как сообщил агентству «Башинформ» 18 мая руководитель добровольческого движения по поиску людей в республике Павел Нестеров, ребенок найден, с ним все в порядке. В пресс-службе МВД по РБ информацию подтвердили, поиск официально прекращен.