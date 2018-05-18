Умер ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов
Степанов возглавил СибУПК в феврале 2011 года, до этого он работал главврачом Областной клинической больницы.
Степанов возглавил СибУПК в феврале 2011 года, до этого он работал главврачом Областной клинической больницы.
Умер ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов, данную информацию «Вестям» подтвердили в
О дате и месте прощания со Степановым будет сообщено дополнительно.
Владимир Степанов родился в Новосибирске в 1959 году. После окончания лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского института в 1983 году c 1984 по 1987 год работал
Владимир Степанов с 1993 по 1998 год работал главой Комитета, Управления и затем Департамента здравоохранения мэрии Новосибирска. С 1998 по 2000 год — замглавы администрации Калининского района Новосибирска. С 2001 по 2008 год он работал главврачом Областной клинической больницы и замначальника регионального Управления здравоохранения, которое сам возглавлял с мая 2008 года по апрель 2010 года. В феврале 2011 г. назначен ректором СибУПК.