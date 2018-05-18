ЕГЭ в Омске начнут сдавать 28 мая

Источник: Вести - Омск

Собрания прошли во всех городских школах.

В 43-й гимназии этим вечером яблоку негде упасть. Но вместо школьников в учебном заведении собрались их родители. Здесь мамы и папы всех учеников — от первоклашек до завтрашних выпускников. Для одиннадцатиклассников и их родителей самый актуальный вопрос сейчас — грядущий ЕГЭ.

Итоговые экзамены — серьезный стресс не только для детей, но и для взрослых. Родителей в ближайшие дни ждет свое непростое испытание. Они должны создать своим детям комфортные условия для подготовки к экзамену.

Для детей очень важно чувствовать уверенность и поддержку родителей. Школьников не стоит запугивать постоянными разговорами о важности и сложности ЕГЭ. Это — считают специалисты — не мотивирует ребенка, а только усугубит и без того стрессовую ситуацию.