Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Санкционный топор»: Россия нанесла ответный удар США
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Стеша Маликова показала снимок с подросшим братом
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Замуж за принца
08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жизнь в ожидании. Чего стоит отчаяние ребенка?

Психолог рассказывает о проблемах детей, запросах родителей и травле в коллективе.

«Я ненавижу свою маму», «Хочу умереть, чтобы избавить всех от проблем», — на детский телефон доверия ежедневно поступает до 70 звонков, часто крики о помощи. О том, за что дети ненавидят своих родителей, корреспонденту «АиФ в Кузбассе» рассказала руководитель телефона доверия г. Кемерово Ольга Рублёва.

«Станешь уборщицей».

Наталья Исаева, «АиФ в Кузбассе»: Ольга Петровна, звонят ли дети с жалобами на трудности в школе и на чрезмерные требования родителей? Что тревожит школьников?

Ольга Рублёва

Ольга Рублёва: Такие звонки поступают часто, особенно весной, когда на носу экзамены. Почему-то в большинстве школ принято нагнетать напряжение и запугивать учеников и их родителей. Недавно был звонок от 17-летней девочки. Беру трубку. Сначала тишина, потом тяжёлый вздох. Выдержав длинную паузу, школьница со вздохом начинает разговор: «Я, наверное, не сдам ЕГЭ по математике». Ещё после паузы добавляет: «Я точно не сдам ЕГЭ по математике. И сколько бы мама ни называла меня идиоткой, сколько бы ни пугала тем, что буду работать техничкой, если не сдам экзамены, всё равно не начну понимать математические функции и интегралы. Я бы с удовольствием выучилась на парикмахера или визажиста. Почему мама даже слушать об этом не хочет? Неужели она не понимает, что с каждым днём я её всё больше и больше ненавижу за то, что она попрекает меня деньгами, которые вложила в моих репетиторов?».

Или ещё такой пример. Звонит мальчик: «Я так люблю баскетбол. Понимаю, что мне уже 15 лет и я не буду чемпионом. Но меня бы устроила просто профессия тренера. А отец требует, чтобы я учился на одни пятёрки, и говорит, что, если не закончу четверть на отлично, запретит мне ходить на тренировки. Мне всё время приходится зубрить уроки, а сил на баскетбол уже не остаётся». Ребёнок устал. К тому же отец постоянно говорит: «Что это за профессия такая — тренер, лучше стань инженером!» Мы долго говорили на предмет того, что невозможно изменить папу, поэтому нужно научиться взаимодействовать с ним другим способом. Самое страшное ребёнок сказал в конце беседы: «Знаете, я жду, когда мне исполнится 18 лет, чтобы наконец-то можно было уехать подальше от родителей и общаться с ними только в случае крайней необходимости».

— Чем для ребёнка может быть опасно такое поведение взрослых? И что делать родителям? Вообще не обращать внимания на двойки и тройки?

— Мне всегда хочется спросить у родителей, что для них важнее. Они хотят потерять контакт с ребёнком? Или хотят, чтобы он вырос хорошим человеком и относился к ним с уважением? Не нужно из своего чада делать абстрактного успешного человека. Для ребёнка очень важно чувствовать плечо рядом, защиту и поддержку. Подростковый возраст с его неустойчивой психикой очень опасен возникновением непредсказуемых реакций. Если подросток от родителей, кроме нотаций, ничего не ждёт, существует опасность, что у него не будет желания возвращаться домой. Он будет «зависать» с друзьями на улице или найдёт способ уйти из реального мира.

Был звонок от молодого человека, который уже окончил университет, переехал в другой город, работает. Мама воспитывала его так, что отец — непререкаемый авторитет. Папа часто ездил в командировки. Когда возвращался домой, мальчик был так рад, так много всего хотел ему рассказать, что всё время крутился вокруг него. А отец отмахивался, говорил, что устал, и отправлял к матери. Сейчас у отца появилась потребность в общении, он звонит чуть ли не каждый день. А молодой человек отмечает: «Я не знаю, о чём с ним говорить, и у меня нет желания с ним общаться». Это одна из перспектив: ребёнок просто отстранится и будет жить своей жизнью. Ему не будете интересны вы и ваши проблемы, он не будет спешить к вам на помощь.

В воспитании всегда нужна золотая середина. Конечно, нельзя спустить на тормозах успеваемость в школе, но и крайности не нужны. Если с самого детства вы поддерживаете доверительные отношения с ребёнком, то разумные наставления и наказания он будет воспринимать спокойно. Можно же сказать: «Ты балбес, вообще не учишься». А можно: «Понимаю, тебе сейчас тяжело, но ты постарайся». Разница большая. Вспомните себя в школьном возрасте и то, насколько вам были важны какие-то мелочи, которые, возможно, сейчас кажутся смешными. Вспомните свои обиды на родителей и попытайтесь скорректировать своё поведение в отношении собственных детей.

Откуда берутся насмешки?

— Скоро начнутся каникулы, а вместе с ними и сезон летних лагерей. Будут ли дети жаловаться на обидчиков во вновь возникших коллективах? Насколько травля сегодня распространена в Кемерове?

— На обидчиков в лагере, как правило, жалуются очень редко. Там детские коллективы временные, и иерархия в них не успевает сформироваться. Звонки из-за травли больше связаны со школой. Причины разные. В гимназиях, например, это может быть разница в социальном статусе. Как правило, там учатся дети обеспеченных людей, но есть и ребята из самых обычных семей со средним и даже низким доходом. Они хорошо учатся, но у них нет брендовой одежды и Айфона. Много звонков связаны с травлей из-за внешности. Однажды позвонила 14-летняя девочка и сказала, что ненавидит свою мать, потому что та не разрешает ей выщипывать брови, а они у неё от природы густые. В итоге над ребёнком смеётся весь класс. Кроме того, родители не принимают её выбор одежды, а покупают только то, что нравится им. Класс снова смеётся. В этом случае родители фактически сами способствовали тому, что их ребёнок стал изгоем. В таких случаях у нас нет возможности изменить родителей, поэтому мы можем работать только с эмоциями самого ребёнка. При этом мы ищем в близком окружении ребёнка людей, к мнению которых родители могут прислушаться. В разговоре выяснилось, что подруга матери часто упрекала женщину в том, что она слишком много запрещает дочери. Так родился один из вариантов решения проблемы — обратиться за поддержкой и помощью к маминой подруге.

Часто моральное насилие над ребёнком может выглядеть вполне социально одобряемым, как, например, у позвонившей нам 16-летней девочки. Родители опекают её до крайности. Папа возит её в школу на машине, встречает со школы, следит за ней, когда она гуляет с друзьями. Был случай, когда девочка запротестовала, так отец начал наблюдать за ней тайком. Ребёнку при наличии собственной комнаты не разрешают закрывать в ней дверь, тем более, когда она кому-нибудь звонит. Из-за этого над школьницей стали подсмеиваться одноклассники. Девочка, доведённая опекой родителей до отчаяния, видела единственный выход в том, чтобы уйти из жизни. После того как девочка немного успокоилась, выяснилось, что она хочет, закончив школу, поехать в другой город, чтобы учиться в университете. Там живёт бабушка, которая её поддерживает. Когда у человека появляется впереди перспектива, уходят и суицидальные идеи.

— А сами родители обращаются?

— Родители, конечно, звонят. Но, как правило, очень редко с профилактическими целями. Чаще уже тогда, когда возник конфликт или потерян контакт с ребёнком. Одна мама позвонила и в жёсткой директивной форме начала жаловаться, что её сын отбился от рук, приходит домой поздно, уходит без разрешения. Когда я спросила, задумывалась ли она когда-нибудь, что чувствует он сам, она отрезала: «Да что он может чувствовать?» Тогда я ей привела пример из практики, историю 16-летнего мальчика. Он подрался в школе и получил небольшое сотрясение. Когда пришёл домой, отец поддержал его и сказал: «Бывает, сынок, все в этом возрасте дерутся». Мама закатила истерику, собралась вызывать полицию, мол, никому не позволит калечить своего ребёнка. Мальчик заперся в комнате. Она продолжала истерить, отец пытался успокоить. «Концерт» продолжался несколько дней. А при первой же возможности, когда подросток вышел прогуляться, мама залезла в его переписку в соцсетях, нашла что-то и вновь закатила концерт. Во время нашего разговора мальчик сказал, что ненавидит её и хочет умереть, чтобы «избавить себя и окружающих от проблем».

После непродолжительного молчания женщина на том конце провода сказала: «Да, мы читаем им морали, а они в это время разрабатывают план самоубийства». До неё дошло, что истериками она не сделает для своего сына ничего хорошего, только подтолкнёт к протесту. А протест — это всегда негативные спонтанные реакции. Если вы хотите достучаться до ребёнка, старайтесь сохранить в любой ситуации хладнокровие и рациональный взгляд на вещи.

История узницы концлагеря: «В бараке вместе с нами лежали мертвецы»
БРИКС обсудят санкции США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь