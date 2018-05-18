Жизнь в ожидании. Чего стоит отчаяние ребенка?
Психолог рассказывает о проблемах детей, запросах родителей и травле в коллективе.
Психолог рассказывает о проблемах детей, запросах родителей и травле в коллективе.
«Я ненавижу свою маму», «Хочу умереть, чтобы избавить всех от проблем», — на детский телефон доверия ежедневно поступает до 70 звонков, часто крики о помощи. О том, за что дети ненавидят своих родителей, корреспонденту «АиФ в Кузбассе» рассказала руководитель телефона доверия г. Кемерово Ольга Рублёва.
«Станешь уборщицей».
Наталья Исаева, «АиФ в Кузбассе»: Ольга Петровна, звонят ли дети с жалобами на трудности в школе и на чрезмерные требования родителей? Что тревожит школьников?
Ольга Рублёва: Такие звонки поступают часто, особенно весной, когда на носу экзамены.
Или ещё такой пример. Звонит мальчик: «Я так люблю баскетбол. Понимаю, что мне уже 15 лет и я не буду чемпионом. Но меня бы устроила просто профессия тренера. А отец требует, чтобы я учился на одни пятёрки, и говорит, что, если не закончу четверть на отлично, запретит мне ходить на тренировки. Мне всё время приходится зубрить уроки, а сил на баскетбол уже не остаётся». Ребёнок устал. К тому же отец постоянно говорит: «Что это за профессия такая — тренер, лучше стань инженером!» Мы долго говорили на предмет того, что невозможно изменить папу, поэтому нужно научиться взаимодействовать с ним другим способом. Самое страшное ребёнок сказал в конце беседы: «Знаете, я жду, когда мне исполнится 18 лет, чтобы
— Чем для ребёнка может быть опасно такое поведение взрослых? И что делать родителям? Вообще не обращать внимания на двойки и тройки?
— Мне всегда хочется спросить у родителей, что для них важнее. Они хотят потерять контакт с ребёнком? Или хотят, чтобы он вырос хорошим человеком и относился к ним с уважением? Не нужно из своего чада делать абстрактного успешного человека. Для ребёнка очень важно чувствовать плечо рядом, защиту и поддержку. Подростковый возраст с его неустойчивой психикой очень опасен возникновением непредсказуемых реакций. Если подросток от родителей, кроме нотаций, ничего не ждёт, существует опасность, что у него не будет желания возвращаться домой. Он будет «зависать» с друзьями на улице или найдёт способ уйти из реального мира.
Был звонок от молодого человека, который уже окончил университет, переехал в другой город, работает. Мама воспитывала его так, что отец — непререкаемый авторитет. Папа часто ездил в командировки. Когда возвращался домой, мальчик был так рад, так много всего хотел ему рассказать, что всё время крутился вокруг него. А отец отмахивался, говорил, что устал, и отправлял к матери. Сейчас у отца появилась потребность в общении, он звонит чуть ли не каждый день. А молодой человек отмечает: «Я не знаю, о чём с ним говорить, и у меня нет желания с ним общаться». Это одна из перспектив: ребёнок просто отстранится и будет жить своей жизнью. Ему не будете интересны вы и ваши проблемы, он не будет спешить к вам на помощь.
В воспитании всегда нужна золотая середина. Конечно, нельзя спустить на тормозах успеваемость в школе, но и крайности не нужны. Если с самого детства вы поддерживаете доверительные отношения с ребёнком, то разумные наставления и наказания он будет воспринимать спокойно. Можно же сказать: «Ты балбес, вообще не учишься». А можно: «Понимаю, тебе сейчас тяжело, но ты постарайся». Разница большая. Вспомните себя в школьном возрасте и то, насколько вам были важны
Откуда берутся насмешки?
— Скоро начнутся каникулы, а вместе с ними и сезон летних лагерей. Будут ли дети жаловаться на обидчиков во вновь возникших коллективах? Насколько травля сегодня распространена в Кемерове?
— На обидчиков в лагере, как правило, жалуются очень редко. Там детские коллективы временные, и иерархия в них не успевает сформироваться. Звонки
Часто моральное насилие над ребёнком может выглядеть вполне социально одобряемым, как, например, у позвонившей нам 16-летней девочки. Родители опекают её до крайности. Папа возит её в школу на машине, встречает со школы, следит за ней, когда она гуляет с друзьями. Был случай, когда девочка запротестовала, так отец начал наблюдать за ней тайком. Ребёнку при наличии собственной комнаты не разрешают закрывать в ней дверь, тем более, когда она
— А сами родители обращаются?
— Родители, конечно, звонят. Но, как правило, очень редко с профилактическими целями. Чаще уже тогда, когда возник конфликт или потерян контакт с ребёнком. Одна мама позвонила и в жёсткой директивной форме начала жаловаться, что её сын отбился от рук, приходит домой поздно, уходит без разрешения. Когда я спросила, задумывалась ли она
После непродолжительного молчания женщина на том конце провода сказала: «Да, мы читаем им морали, а они в это время разрабатывают план самоубийства». До неё дошло, что истериками она не сделает для своего сына ничего хорошего, только подтолкнёт к протесту. А протест — это всегда негативные спонтанные реакции. Если вы хотите достучаться до ребёнка, старайтесь сохранить в любой ситуации хладнокровие и рациональный взгляд на вещи.