Жизнь в ожидании. Чего стоит отчаяние ребенка?

«Я ненавижу свою маму», «Хочу умереть, чтобы избавить всех от проблем», — на детский телефон доверия ежедневно поступает до 70 звонков, часто крики о помощи. О том, за что дети ненавидят своих родителей, корреспонденту «АиФ в Кузбассе» рассказала руководитель телефона доверия г. Кемерово Ольга Рублёва.

«Станешь уборщицей».

Наталья Исаева, «АиФ в Кузбассе»: Ольга Петровна, звонят ли дети с жалобами на трудности в школе и на чрезмерные требования родителей? Что тревожит школьников?

Ольга Рублёва

Ольга Рублёва: Такие звонки поступают часто, особенно весной, когда на носу экзамены. Почему-то в большинстве школ принято нагнетать напряжение и запугивать учеников и их родителей. Недавно был звонок от 17-летней девочки. Беру трубку. Сначала тишина, потом тяжёлый вздох. Выдержав длинную паузу, школьница со вздохом начинает разговор: «Я, наверное, не сдам ЕГЭ по математике». Ещё после паузы добавляет: «Я точно не сдам ЕГЭ по математике. И сколько бы мама ни называла меня идиоткой, сколько бы ни пугала тем, что буду работать техничкой, если не сдам экзамены, всё равно не начну понимать математические функции и интегралы. Я бы с удовольствием выучилась на парикмахера или визажиста. Почему мама даже слушать об этом не хочет? Неужели она не понимает, что с каждым днём я её всё больше и больше ненавижу за то, что она попрекает меня деньгами, которые вложила в моих репетиторов?».

Или ещё такой пример. Звонит мальчик: «Я так люблю баскетбол. Понимаю, что мне уже 15 лет и я не буду чемпионом. Но меня бы устроила просто профессия тренера. А отец требует, чтобы я учился на одни пятёрки, и говорит, что, если не закончу четверть на отлично, запретит мне ходить на тренировки. Мне всё время приходится зубрить уроки, а сил на баскетбол уже не остаётся». Ребёнок устал. К тому же отец постоянно говорит: «Что это за профессия такая — тренер, лучше стань инженером!» Мы долго говорили на предмет того, что невозможно изменить папу, поэтому нужно научиться взаимодействовать с ним другим способом. Самое страшное ребёнок сказал в конце беседы: «Знаете, я жду, когда мне исполнится 18 лет, чтобы наконец-то можно было уехать подальше от родителей и общаться с ними только в случае крайней необходимости».

— Чем для ребёнка может быть опасно такое поведение взрослых? И что делать родителям? Вообще не обращать внимания на двойки и тройки?

— Мне всегда хочется спросить у родителей, что для них важнее. Они хотят потерять контакт с ребёнком? Или хотят, чтобы он вырос хорошим человеком и относился к ним с уважением? Не нужно из своего чада делать абстрактного успешного человека. Для ребёнка очень важно чувствовать плечо рядом, защиту и поддержку. Подростковый возраст с его неустойчивой психикой очень опасен возникновением непредсказуемых реакций. Если подросток от родителей, кроме нотаций, ничего не ждёт, существует опасность, что у него не будет желания возвращаться домой. Он будет «зависать» с друзьями на улице или найдёт способ уйти из реального мира.

Был звонок от молодого человека, который уже окончил университет, переехал в другой город, работает. Мама воспитывала его так, что отец — непререкаемый авторитет. Папа часто ездил в командировки. Когда возвращался домой, мальчик был так рад, так много всего хотел ему рассказать, что всё время крутился вокруг него. А отец отмахивался, говорил, что устал, и отправлял к матери. Сейчас у отца появилась потребность в общении, он звонит чуть ли не каждый день. А молодой человек отмечает: «Я не знаю, о чём с ним говорить, и у меня нет желания с ним общаться». Это одна из перспектив: ребёнок просто отстранится и будет жить своей жизнью. Ему не будете интересны вы и ваши проблемы, он не будет спешить к вам на помощь.

В воспитании всегда нужна золотая середина. Конечно, нельзя спустить на тормозах успеваемость в школе, но и крайности не нужны. Если с самого детства вы поддерживаете доверительные отношения с ребёнком, то разумные наставления и наказания он будет воспринимать спокойно. Можно же сказать: «Ты балбес, вообще не учишься». А можно: «Понимаю, тебе сейчас тяжело, но ты постарайся». Разница большая. Вспомните себя в школьном возрасте и то, насколько вам были важны какие-то мелочи, которые, возможно, сейчас кажутся смешными. Вспомните свои обиды на родителей и попытайтесь скорректировать своё поведение в отношении собственных детей.

Откуда берутся насмешки?

— Скоро начнутся каникулы, а вместе с ними и сезон летних лагерей. Будут ли дети жаловаться на обидчиков во вновь возникших коллективах? Насколько травля сегодня распространена в Кемерове?

— На обидчиков в лагере, как правило, жалуются очень редко. Там детские коллективы временные, и иерархия в них не успевает сформироваться. Звонки из-за травли больше связаны со школой. Причины разные. В гимназиях, например, это может быть разница в социальном статусе. Как правило, там учатся дети обеспеченных людей, но есть и ребята из самых обычных семей со средним и даже низким доходом. Они хорошо учатся, но у них нет брендовой одежды и Айфона. Много звонков связаны с травлей из-за внешности. Однажды позвонила 14-летняя девочка и сказала, что ненавидит свою мать, потому что та не разрешает ей выщипывать брови, а они у неё от природы густые. В итоге над ребёнком смеётся весь класс. Кроме того, родители не принимают её выбор одежды, а покупают только то, что нравится им. Класс снова смеётся. В этом случае родители фактически сами способствовали тому, что их ребёнок стал изгоем. В таких случаях у нас нет возможности изменить родителей, поэтому мы можем работать только с эмоциями самого ребёнка. При этом мы ищем в близком окружении ребёнка людей, к мнению которых родители могут прислушаться. В разговоре выяснилось, что подруга матери часто упрекала женщину в том, что она слишком много запрещает дочери. Так родился один из вариантов решения проблемы — обратиться за поддержкой и помощью к маминой подруге.

Часто моральное насилие над ребёнком может выглядеть вполне социально одобряемым, как, например, у позвонившей нам 16-летней девочки. Родители опекают её до крайности. Папа возит её в школу на машине, встречает со школы, следит за ней, когда она гуляет с друзьями. Был случай, когда девочка запротестовала, так отец начал наблюдать за ней тайком. Ребёнку при наличии собственной комнаты не разрешают закрывать в ней дверь, тем более, когда она кому-нибудь звонит. Из-за этого над школьницей стали подсмеиваться одноклассники. Девочка, доведённая опекой родителей до отчаяния, видела единственный выход в том, чтобы уйти из жизни. После того как девочка немного успокоилась, выяснилось, что она хочет, закончив школу, поехать в другой город, чтобы учиться в университете. Там живёт бабушка, которая её поддерживает. Когда у человека появляется впереди перспектива, уходят и суицидальные идеи.

— А сами родители обращаются?

— Родители, конечно, звонят. Но, как правило, очень редко с профилактическими целями. Чаще уже тогда, когда возник конфликт или потерян контакт с ребёнком. Одна мама позвонила и в жёсткой директивной форме начала жаловаться, что её сын отбился от рук, приходит домой поздно, уходит без разрешения. Когда я спросила, задумывалась ли она когда-нибудь, что чувствует он сам, она отрезала: «Да что он может чувствовать?» Тогда я ей привела пример из практики, историю 16-летнего мальчика. Он подрался в школе и получил небольшое сотрясение. Когда пришёл домой, отец поддержал его и сказал: «Бывает, сынок, все в этом возрасте дерутся». Мама закатила истерику, собралась вызывать полицию, мол, никому не позволит калечить своего ребёнка. Мальчик заперся в комнате. Она продолжала истерить, отец пытался успокоить. «Концерт» продолжался несколько дней. А при первой же возможности, когда подросток вышел прогуляться, мама залезла в его переписку в соцсетях, нашла что-то и вновь закатила концерт. Во время нашего разговора мальчик сказал, что ненавидит её и хочет умереть, чтобы «избавить себя и окружающих от проблем».