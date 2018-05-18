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08:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Глава Уссурийска увидел ужасы военного городка

Глава Уссурийска посетил военный городок, сообщили DEITA. RU в администрации города.

Евгений Корж объехал улицы Ровная, Резервная, Фадеева, Лимичевская, Беляева, Короленко, Бестужева и другие. В ходе поездки он указал своим подчиненным на ряд недостатков. Так, недалеко от перекрестка улиц Фадеева и Резервная перед железнодорожным переездом разрушилось асфальтовое покрытие. Глава администрации дал поручение снять остатки асфальта и систематически грейдеровать данный участок дороги.

На улице Беляева в районе дома № 34 срочно требуется ямочный ремонт, а на улице Муравьева необходимо углубить кюветы и провести ревизию водопропускных труб. На недавно отремонтированной улице Орджоникидзе после прошедших дождей началось разрушение участка дороги.

Также Евгений Корж заехал в Северный городок и вместе с представителями управляющих компаний осмотрел дворовые территории. Провалившиеся люки, не заасфальтированные перекопы, огромные лужи около подъездов — вот то, что увидел глава администрации.

«К сожалению, администрация не может производить благоустроительные работы на территории военного городка, — отметил Евгений Корж. — Но вместе с управляющими компаниями требовать у руководителей военных ведомств помощи, — это в нашей компетенции. Ведь в Северном городке проживают такие же уссурийцы, и они хотят жить в комфортных условиях».

Михаил Грач.

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