Глава Уссурийска увидел ужасы военного городка

Евгений Корж объехал улицы Ровная, Резервная, Фадеева, Лимичевская, Беляева, Короленко, Бестужева и другие. В ходе поездки он указал своим подчиненным на ряд недостатков. Так, недалеко от перекрестка улиц Фадеева и Резервная перед железнодорожным переездом разрушилось асфальтовое покрытие. Глава администрации дал поручение снять остатки асфальта и систематически грейдеровать данный участок дороги.

На улице Беляева в районе дома № 34 срочно требуется ямочный ремонт, а на улице Муравьева необходимо углубить кюветы и провести ревизию водопропускных труб. На недавно отремонтированной улице Орджоникидзе после прошедших дождей началось разрушение участка дороги.

Также Евгений Корж заехал в Северный городок и вместе с представителями управляющих компаний осмотрел дворовые территории. Провалившиеся люки, не заасфальтированные перекопы, огромные лужи около подъездов — вот то, что увидел глава администрации.

«К сожалению, администрация не может производить благоустроительные работы на территории военного городка, — отметил Евгений Корж. — Но вместе с управляющими компаниями требовать у руководителей военных ведомств помощи, — это в нашей компетенции. Ведь в Северном городке проживают такие же уссурийцы, и они хотят жить в комфортных условиях».