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08:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Ледокольный круиз на Колыму предложили туристам во Владивостоке

Чтобы прокатиться на ледоколе из Мурманска, люди занимают очередь за четыре года.

Морские круизы на ледоколах могут привлечь внимание множества туристов к красотам русского Севера. Об этом заявил 18 мая временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

В ходе своего выступления на пленарном заседании «Развитие круизного туризма» IV Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке и. о. губернатора сообщил, что под эти цели возможно выделить два ледокола из четырёх, имеющихся на территории Дальнего Востока.

«Сегодня, чтобы съездить на ледоколе из Мурманска, люди занимают очередь за четыре года», — подчеркнул он.

Напомним, IV Тихоокеанский туристский форум проходит в столице Приморья на площадке Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русский. В ходе встреч и круглых столов приглашённые рассматривают вопросы, связанные с морским туризмом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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