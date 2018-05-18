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08:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воронеже будут дождливыми и теплыми

Воронежцев ждут теплые выходные. Температура воздуха поднимется до +25 градусов днем воскресенья, 20 мая.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 18 мая, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня будут дожди, возможна гроза. Температура днем до +24 градусов, ночью — до +15 градусов. Ветер юго-западный, 6−11 м/сек. Во время грозы порывы ветра могут достичь 12−17 м/сек.

В субботу, 19 мая, также будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов. Ветер южный, 6−11 м/сек. Температура ночью — до +16 градусов.

В воскресенье, 20 мая, ожидается переменная облачность. Метеорологи пообещали дождь. Температура воздуха днем до +25 градусов, ночью — до +14 градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/сек.

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