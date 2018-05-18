Выходные в Воронеже будут дождливыми и теплыми

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 18 мая, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня будут дожди, возможна гроза. Температура днем до +24 градусов, ночью — до +15 градусов. Ветер юго-западный, 6−11 м/сек. Во время грозы порывы ветра могут достичь 12−17 м/сек.