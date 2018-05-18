Выходные в Воронеже будут дождливыми и теплыми
Воронежцев ждут теплые выходные. Температура воздуха поднимется до +25 градусов днем воскресенья, 20 мая.
Воронежцев ждут теплые выходные. Температура воздуха поднимется до +25 градусов днем воскресенья, 20 мая.
Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 18 мая, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня будут дожди, возможна гроза. Температура днем до +24 градусов, ночью — до +15 градусов. Ветер
В субботу, 19 мая, также будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов. Ветер южный, 6−11 м/сек. Температура ночью — до +16 градусов.
В воскресенье, 20 мая, ожидается переменная облачность. Метеорологи пообещали дождь. Температура воздуха днем до +25 градусов, ночью — до +14 градусов. Ветер