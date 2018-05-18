ГАИ начинает «массированную отработку» Гродненской трассы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мая — Sputnik. ГАИ проведет массированную отработку трассы М6 Минск — Гродно — граница Польши с 18 по 20 мая, об этом сообщили в ведомстве.

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Инспекторы ГАИ будут следить за соблюдением автолюбителями правил дорожного движения. В первую очередь, будут обращать внимание на соблюдение скоростных режимов, на нетрезвых водителей и водителей, севших за руль, не имея водительского удостоверения.

Особое внимание уделят пешеходам, велосипедистам и мотоциклистам, поскольку эти участники дорожного движения также нередко нарушают правила дорожного движения.