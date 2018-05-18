ГАИ начинает «массированную отработку» Гродненской трассы
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции на трассе М6 уделят лихачам, бесправникам и нетрезвым водителям.
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции на трассе М6 уделят лихачам, бесправникам и нетрезвым водителям.
МИНСК, 18 мая — Sputnik. ГАИ проведет массированную отработку трассы М6 Минск — Гродно — граница Польши с 18 по 20 мая, об этом сообщили в ведомстве.
Инспекторы ГАИ будут следить за соблюдением автолюбителями правил дорожного движения. В первую очередь, будут обращать внимание на соблюдение скоростных режимов, на нетрезвых водителей и водителей, севших за руль, не имея водительского удостоверения.
Особое внимание уделят пешеходам, велосипедистам и мотоциклистам, поскольку эти участники дорожного движения также нередко нарушают правила дорожного движения.
Сотрудники ГАИ будут контролировать не только места, где чаще всего происходят нарушения. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей строго соблюдать ПДД и быть особо внимательными на дороге.