«Коровы-крысы» появились в Новосибирской области

Источник: VN.ru

Пользователи соцсетей уже прозвали таких животных «коровы-крысы». Власти видят спасение в увеличении штрафов, жители уповают на совесть владельцев.

С приходом весны обостряется многолетняя проблема — скот, разгуливающий по улицам села, забредающий во дворы, на огороды, свалки.

Одни обвиняют администрацию в бездействии: штрафов нет, стадо не организовано, а штрафы — смешные. Другие сетуют, что владельцы животных стали безответными: гораздо проще «вывести» буренку за калитку, и пусть гуляет, где желает. К тому же платить пастуху не нужно.

По данным администрации муниципального образования Венгеровского сельсовета, в подворьях венгеровцев содержится 199 коров. Стадо на сегодняшний день составляет 50 голов. Остальные коровы, прибавьте сюда молодняк и телят, гуляют, где вздумается.

— С 15 мая в Венгерово организовано стадо. Проведены сходы граждан, обговорено время выгона скотины, определена цена за одну голову. Сегодня, как и год назад, владельцу крупного рогатого скота за организованный выпас животного нужно заплатить 500 рублей в месяц с головы, — прокомментировал ситуацию глава Венгеровского сельсовета Павел Якобсон.

По словам Павла Робертовича, около тридцати административных протоколов на нерадивых владельцев крупного рогатого скота было составлено в 2017 году. В этом году, с начала пастбищного сезона, уже на десять владельцев коров составлены административные протоколы. Сегодня штраф за ненадлежащее содержание животного составляет от 500 до 1000 рублей. Но с 15 июня он будет увеличен в разы.

— На сессии совета депутатов села Венгерово мы разработали проект об увеличении штрафных санкций для тех, кто не желает отдавать свой скот в стадо. Через месяц проект будет принят, и тогда наказание нерадивым хозяевам будет составлять порядка 4 тысяч рублей, — пояснил глава села.

Проблема бродячего скота не решалась в селе годами, одним росчерком пера ее не решить. Штрафы способны в какой-то степени повлиять на улучшение ситуации, но главным звеном в этой цепи должны быть люди, владельцы животных. Им пока, похоже, все равно, где пасется и что кушает их коровушка, потому животные теряются, гуляют по свалкам, поедая всевозможный хлам, выдавая «экологически чистый» продукт хозяевам.