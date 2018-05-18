Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тысячи водителей высказались о Крымском мосте
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Не твой ребенок: как устроен рынок донорства яйцеклеток в России
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ
Классика жанра: ЦСКА против «Реала» в «Финале четырех» Евролиги
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В РФ ответили на требование Киева считать Крымский мост «общим»
Евросоюз ошарашен открытием Крымского моста
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
10Столкновения на границе сектора Газа
09:12 (мск), источник: VN.ru

«Коровы-крысы» появились в Новосибирской области

«Коровья проблема» расколола жителей Венгеровского района Новосибирской области на два лагеря: одни не хотят платить за выпас, другие возмущаются, что коровы ходят по помойкам, а их молоко выдают за экологически чистый продукт.

Источник: VN.ru

Пользователи соцсетей уже прозвали таких животных «коровы-крысы». Власти видят спасение в увеличении штрафов, жители уповают на совесть владельцев.

С приходом весны обостряется многолетняя проблема — скот, разгуливающий по улицам села, забредающий во дворы, на огороды, свалки.

Одни обвиняют администрацию в бездействии: штрафов нет, стадо не организовано, а штрафы — смешные. Другие сетуют, что владельцы животных стали безответными: гораздо проще «вывести» буренку за калитку, и пусть гуляет, где желает. К тому же платить пастуху не нужно.

По данным администрации муниципального образования Венгеровского сельсовета, в подворьях венгеровцев содержится 199 коров. Стадо на сегодняшний день составляет 50 голов. Остальные коровы, прибавьте сюда молодняк и телят, гуляют, где вздумается.

— С 15 мая в Венгерово организовано стадо. Проведены сходы граждан, обговорено время выгона скотины, определена цена за одну голову. Сегодня, как и год назад, владельцу крупного рогатого скота за организованный выпас животного нужно заплатить 500 рублей в месяц с головы, — прокомментировал ситуацию глава Венгеровского сельсовета Павел Якобсон.

По словам Павла Робертовича, около тридцати административных протоколов на нерадивых владельцев крупного рогатого скота было составлено в 2017 году. В этом году, с начала пастбищного сезона, уже на десять владельцев коров составлены административные протоколы. Сегодня штраф за ненадлежащее содержание животного составляет от 500 до 1000 рублей. Но с 15 июня он будет увеличен в разы.

 — На сессии совета депутатов села Венгерово мы разработали проект об увеличении штрафных санкций для тех, кто не желает отдавать свой скот в стадо. Через месяц проект будет принят, и тогда наказание нерадивым хозяевам будет составлять порядка 4 тысяч рублей, — пояснил глава села.

Проблема бродячего скота не решалась в селе годами, одним росчерком пера ее не решить. Штрафы способны в какой-то степени повлиять на улучшение ситуации, но главным звеном в этой цепи должны быть люди, владельцы животных. Им пока, похоже, все равно, где пасется и что кушает их коровушка, потому животные теряются, гуляют по свалкам, поедая всевозможный хлам, выдавая «экологически чистый» продукт хозяевам.

О безответственности владельцев можно судить и по такому факту: лишь 80 коров из 199 привели владельцы 17 мая на объявленную ветеринарами обработку скота и взятие анализов.

Все новости региона
Четыре тысячи сосен высадили в Кудряшовском лесохозяйстве
В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Трамп угрожает Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь