Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Россиянка тайно проехалась по Украине и изумилась
Алина Кабаева впервые сделала заявление о дочери
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Дешевая свинина появилась на прилавках Приморья

Приморские супермаркеты снижают цены на свинину и куриное яйцо, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013−2020 годы за минувшую неделю удалось снизить стоимость свинины и куриного яйца в некоторых супермаркетах краевой столицы.

Так, свинину теперь в самых популярных торговых точках можно купить от 210 до 265 рублей за килограмм. Что касается яйца, то его стоимость варьируется в этих сетях от 61,5 до 70 рублей. Кило курицы уже вторую неделю стоит от 77 рублей.

Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморском крае. Над задачей работают и чиновники из администрации края, и главы муниципалитетов, и производители, и торговые сети — все вместе они выполняют задачу, поставленную врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

«Наценка в магазинах составляет до 30 процентов. Это очень много при рентабельности хозяйств 5−7 процентов. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул глава региона Андрей Тарасенко.

Так, между товаропроизводителями и торговыми сетями подписаны соглашения, которые зафиксировали цены на молоко и молочные продукты.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
 Сахалинские рыбаки увеличили вылов мойвы
Опасное мясо ели лучегорцы, ничего не подозревая
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни
Берлин назвал цели США в борьбе против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Почему кондиционеры в офисах приводят к ссорам и увольнениям
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь