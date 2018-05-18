Дешевая свинина появилась на прилавках Приморья
Приморские супермаркеты снижают цены на свинину и куриное яйцо, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.
Приморские супермаркеты снижают цены на свинину и куриное яйцо, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013−2020 годы за минувшую неделю удалось снизить стоимость свинины и куриного яйца в некоторых супермаркетах краевой столицы.
Так, свинину теперь в самых популярных торговых точках можно купить от 210 до 265 рублей за килограмм. Что касается яйца, то его стоимость варьируется в этих сетях от 61,5 до 70 рублей. Кило курицы уже вторую неделю стоит от 77 рублей.
«Наценка в магазинах составляет до 30 процентов. Это очень много при рентабельности хозяйств 5−7 процентов. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул глава региона Андрей Тарасенко.
Так, между товаропроизводителями и торговыми сетями подписаны соглашения, которые зафиксировали цены на молоко и молочные продукты.
Екатерина Лапкина.