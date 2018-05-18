Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер сборной России назвал виновных в поражении от Канады
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
СМИ: 41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Россиянка тайно проехалась по Украине и изумилась
Алина Кабаева впервые сделала заявление о дочери
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:17 (мск), источник: Новая Кубань

Сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра: какая погода ждет жителей Кубани на ближайшие выходные

Краснодар. 18 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае в вечерние часы прогнозируются дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 4 м/с

В отдельных районах ожидается КМЯ (комплекс метеорологических явлений) — сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Температура воздуха ночью 13−18°С, в юго-восточных предгорьях местами 9−14°С, днем 26−31°С, в отдельных пунктах до 33 °C, на Азовском побережье 23−28°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, лишь днем в Туапсинском районе местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6−11 м/с, местами по северу до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18°С, днем 22−27°С.

В Краснодаре днем воздух прогреется до +28°С, ночью отметки термометров опустятся до 16 °C. Сегодня в краевой столице облачно с прояснениями, в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.

В ближайшие два дня на Кубани в отдельных пунктах дожди, грозы, град. Температура воздуха ночью 12−17°С, местами по юго-восточным предгорьям 8−13°С, днем 25−30°. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза.

Все новости региона
Евгений Первышов отчитался о доходах за 2017 год
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни
Берлин назвал цели США в борьбе против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Почему кондиционеры в офисах приводят к ссорам и увольнениям
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь