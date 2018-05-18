Сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра: какая погода ждет жителей Кубани на ближайшие выходные

В отдельных районах ожидается КМЯ (комплекс метеорологических явлений) — сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Температура воздуха ночью 13−18°С, в юго-восточных предгорьях местами 9−14°С, днем 26−31°С, в отдельных пунктах до 33 °C, на Азовском побережье 23−28°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, лишь днем в Туапсинском районе местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6−11 м/с, местами по северу до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18°С, днем 22−27°С.

В Краснодаре днем воздух прогреется до +28°С, ночью отметки термометров опустятся до 16 °C. Сегодня в краевой столице облачно с прояснениями, в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.