Сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра: какая погода ждет жителей Кубани на ближайшие выходные
Краснодар. 18 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае в вечерние часы прогнозируются дожди и грозы.
Краснодар. 18 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае в вечерние часы прогнозируются дожди и грозы.
В отдельных районах ожидается КМЯ (комплекс метеорологических явлений) — сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.
Температура воздуха ночью 13−18°С, в
На Черноморском побережье преимущественно без осадков, лишь днем в Туапсинском районе местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 6−11 м/с, местами по северу до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18°С, днем 22−27°С.
В Краснодаре днем воздух прогреется до +28°С, ночью отметки термометров опустятся до 16 °C. Сегодня в краевой столице облачно с прояснениями, в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.
В ближайшие два дня на Кубани в отдельных пунктах дожди, грозы, град. Температура воздуха ночью 12−17°С, местами по