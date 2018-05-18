Для благоустройства Хабаровска не хватает рабочих

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Так, на МУП «Дорремстрой» открыто пять вакансий: нужны водители-механизаторы на дорожные катки, специалисты на фронтальные погрузчики, инженер-лаборант для работы на асфальтобетонном заводе.

«Обязательно нужен документ о профильном образовании. У механизаторов должна быть соответствующая категория на право управления спецтехникой. Но самое главное, чтобы у человека было желание работать. Зарплата договорная», — рассказал директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Похожая ситуация и на муниципальном предприятии «Дорожник»: оно в срочном порядке примет людей, владеющих рабочими специальностями.