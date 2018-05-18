Для благоустройства Хабаровска не хватает рабочих
На хабаровских предприятиях благоустройства возник острый дефицит кадров — об этом сегодня сообщила мэрия города.
На хабаровских предприятиях благоустройства возник острый дефицит кадров — об этом сегодня сообщила мэрия города.
Так, на МУП «Дорремстрой» открыто пять вакансий: нужны
«Обязательно нужен документ о профильном образовании. У механизаторов должна быть соответствующая категория на право управления спецтехникой. Но самое главное, чтобы у человека было желание работать. Зарплата договорная», — рассказал директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.
Похожая ситуация и на муниципальном предприятии «Дорожник»: оно в срочном порядке примет людей, владеющих рабочими специальностями.
«Дорремстрой» ждет соискателей на проспекте 60-летия Октября, 188 (телефон отдела кадров — 75−17−82), «Дорожник» — на Промышленной, 15 (телефон отдела кадров — 27−22−69). Предприятия начинают работать в восемь часов утра, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на