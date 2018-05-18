Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Хилария и Алек Болдуин стали родителями в 4-й раз
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Россиянка тайно проехалась по Украине и изумилась
Алина Кабаева впервые сделала заявление о дочери
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Для благоустройства Хабаровска не хватает рабочих

На хабаровских предприятиях благоустройства возник острый дефицит кадров — об этом сегодня сообщила мэрия города.

Источник: Reuters

Так, на МУП «Дорремстрой» открыто пять вакансий: нужны водители-механизаторы на дорожные катки, специалисты на фронтальные погрузчики, инженер-лаборант для работы на асфальтобетонном заводе.

«Обязательно нужен документ о профильном образовании. У механизаторов должна быть соответствующая категория на право управления спецтехникой. Но самое главное, чтобы у человека было желание работать. Зарплата договорная», — рассказал директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Похожая ситуация и на муниципальном предприятии «Дорожник»: оно в срочном порядке примет людей, владеющих рабочими специальностями.

«Дорремстрой» ждет соискателей на проспекте 60-летия Октября, 188 (телефон отдела кадров — 75−17−82), «Дорожник» — на Промышленной, 15 (телефон отдела кадров — 27−22−69). Предприятия начинают работать в восемь часов утра, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Все новости региона
Последние звонки в школах Хабаровского края будут звенеть почти неделю
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни
Берлин назвал цели США в борьбе против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Почему кондиционеры в офисах приводят к ссорам и увольнениям
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь