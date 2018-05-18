Большие круизные лайнеры будут заходить и в Находку
Власти Приморья рассчитывают, что еще один порт края сможет принимать круизные лайнеры, сообщил врио губернатора Андрей Тарасенко, информирует DEITA. RU.
Власти Приморья рассчитывают, что еще один порт края сможет принимать круизные лайнеры, сообщил врио губернатора Андрей Тарасенко, информирует DEITA. RU.
«Ведутся работы, проектирование по восстановлению причала в порту Находка, восстановлению морского вокзала. Будем предлагать заходы иностранных судов в Находку», — приводит слова Тарасенко «Интерфакс».
Михаил Грач.