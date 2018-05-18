Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Джордж и Шарлотта исполнят почетные роли на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
28-летняя жена 87-летнего Ивана Краско резко постарела
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Россиянка тайно проехалась по Украине и изумилась
Алина Кабаева впервые сделала заявление о дочери
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Большие круизные лайнеры будут заходить и в Находку

Власти Приморья рассчитывают, что еще один порт края сможет принимать круизные лайнеры, сообщил врио губернатора Андрей Тарасенко, информирует DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

«Ведутся работы, проектирование по восстановлению причала в порту Находка, восстановлению морского вокзала. Будем предлагать заходы иностранных судов в Находку», — приводит слова Тарасенко «Интерфакс».

Михаил Грач.

Все новости региона
 Сахалинские рыбаки увеличили вылов мойвы
Опасное мясо ели лучегорцы, ничего не подозревая
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни
Берлин назвал цели США в борьбе против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Почему кондиционеры в офисах приводят к ссорам и увольнениям
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Памятка отпускника: что нужно сделать в квартире на время отъезда
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Москве предрекли большую распродажу квартир
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь