УрФУ вошел в топ-10 вузов России по подготовке IT-специалистов

По подсчетам сервиса, выпускники университета зарабатывают в среднем 91 000 рублей в месяц, что на 10 000 рублей больше, чем годом ранее. Особенностью рейтинга является возможность оценки и сравнения среднего уровня дохода выпускников московских и региональных вузов — сравниваемый уровень дохода приведен к уровню московского рынка труда.

Основным источником информации для построения рейтинга послужила крупнейшая в России база данных портала Superjob.ru, насчитывающая более 20 млн резюме специалистов. В ней содержатся сведения о выпускниках большинства высших учебных заведений России и представлены практически все IT-специальности, существующие на современном рынке. По каждому из 37 участников рейтинга анализировалось резюме выпускников 2012—2018 гг.

В двадцатку учебных заведений с наибольшими зарплатными ожиданиями молодых специалистов попали девять московских вузов, четыре петербургских и семь региональных. За год зарплатные ожидания молодых IT-специалистов в России выросли в среднем на 7%, отмечают составители рейтинга.

Методика рейтингования вузов подразумевает оценку зарплатных ожиданий выпускников, работающих исключительно по полученной или смежной профессии на базе первого высшего образования.

Для полноты картины в рейтинге дана справочная информация по среднему баллу ЕГЭ на IT-направлениях.