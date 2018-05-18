УрФУ вошел в топ-10 вузов России по подготовке IT-специалистов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский федеральный университет занял восьмое место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат выпускников
ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский федеральный университет занял восьмое место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат выпускников
По подсчетам сервиса, выпускники университета зарабатывают в среднем 91 000 рублей в месяц, что на 10 000 рублей больше, чем годом ранее. Особенностью рейтинга является возможность оценки и сравнения среднего уровня дохода выпускников московских и региональных вузов — сравниваемый уровень дохода приведен к уровню московского рынка труда.
Основным источником информации для построения рейтинга послужила крупнейшая в России база данных портала Superjob.ru, насчитывающая более 20 млн резюме специалистов. В ней содержатся сведения о выпускниках большинства высших учебных заведений России и представлены практически все
В двадцатку учебных заведений с наибольшими зарплатными ожиданиями молодых специалистов попали девять московских вузов, четыре петербургских и семь региональных. За год зарплатные ожидания молодых
Методика рейтингования вузов подразумевает оценку зарплатных ожиданий выпускников, работающих исключительно по полученной или смежной профессии на базе первого высшего образования.
Для полноты картины в рейтинге дана справочная информация по среднему баллу ЕГЭ на
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