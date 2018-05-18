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10:07 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в субботу перекроют несколько центральных улиц

19 мая в городе пройдет II областной форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя».

Источник: РИА "Новости"

На время мероприятия с 10:30 до 12:30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам:

— ул. Ленина — от Партизанской до площади Победы;.

— ул. Таубе — от набережной Тухачевского до Партизанской;.

— ул. Партизанская — от набережной Тухачевского до Ленина;.

— ул. Победы — от Достоевского до Таубе;.

— ул. Спартаковская — от Партизанской до Красина;.

— ул. Тарская — от Красина до Ленина;.

— ул. Щербанева — от Ленина до Бударина.

При этом, парковка транспорта в местах проведения мероприятия будет запрещена уже с 20 часов 18 мая. В местах перекрытий будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки.

В департаменте транспорта Омска отметили, что из-за перекрытия указанных улиц на два часа изменят схема движения маршруты № 500 и № 503, которые с Метромоста в сторону Амурского поселка поедут по улицам Фрунзе и Герцена, а далее как обычно. В обратном направлении схема движения не изменится.

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