В Омске в субботу перекроют несколько центральных улиц

Источник: РИА "Новости"

На время мероприятия с 10:30 до 12:30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам:

— ул. Ленина — от Партизанской до площади Победы;.

— ул. Таубе — от набережной Тухачевского до Партизанской;.

— ул. Партизанская — от набережной Тухачевского до Ленина;.

— ул. Победы — от Достоевского до Таубе;.

— ул. Спартаковская — от Партизанской до Красина;.

— ул. Тарская — от Красина до Ленина;.

— ул. Щербанева — от Ленина до Бударина.

При этом, парковка транспорта в местах проведения мероприятия будет запрещена уже с 20 часов 18 мая. В местах перекрытий будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки.