В Омске в субботу перекроют несколько центральных улиц
19 мая в городе пройдет II областной форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя».
19 мая в городе пройдет II областной форум детских общественных организаций и объединений Омской области «Россия начинается с тебя».
На время мероприятия с 10:30 до 12:30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам:
— ул. Ленина — от Партизанской до площади Победы;.
— ул. Таубе — от набережной Тухачевского до Партизанской;.
— ул. Партизанская — от набережной Тухачевского до Ленина;.
— ул. Победы — от Достоевского до Таубе;.
— ул. Спартаковская — от Партизанской до Красина;.
— ул. Тарская — от Красина до Ленина;.
— ул. Щербанева — от Ленина до Бударина.
При этом, парковка транспорта в местах проведения мероприятия будет запрещена уже с 20 часов 18 мая. В местах перекрытий будут установлены информационные щиты и временные дорожные знаки.
В департаменте транспорта Омска отметили, что