Стали известны самые богатые директора омских школ
Один из руководителей задекларировал доход больше 7 млн.
Один из руководителей задекларировал доход больше 7 млн.
Департамент образования опубликовал декларации руководителей подведомственных учреждений — директоров школ, детских садов, летних лагерей, центров развития и пр. — за 2017 год.
Самым богатым директором среди тех, кто отчитался о своих доходах, оказалась директор школы № 83 Людмила Герман. Она указала в своей декларации больше 7,8 миллионов рублей. Руководитель образовательного учреждения владеет квартирой площадью 67 квадратных метров. Вероятно, в документе допущена ошибка с нулями, потому как ранее Герман задекларировала сумму ровно в 10 раз меньше — 765 тысяч рублей.
Вторым в списке стал директор школы № 123. Официальный доход Ольги Троицкой составил без малого 3 миллиона рублей. Причем год назад руководитель учебного заведения декларировала всего 757 тысяч рублей. Троицкая владела квартирой площадью 58 квадратов, а теперь — двумя, в 69 и 16 квадратов. Ездит директор на машине Honda Fit.
Третье место — у директора школы № 114 Андрея Фадеева. Его доход, судя по опубликованному документу, составил 2,3 миллиона. Причем год назад сумма была значительно меньше — всего 602 тысяч рублей. Андрей Фадеев владеет жильем в 72 квадратных метра, земельным участком, гаражом, дачным домом и иномаркой Ford