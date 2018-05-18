Стали известны самые богатые директора омских школ

Департамент образования опубликовал декларации руководителей подведомственных учреждений — директоров школ, детских садов, летних лагерей, центров развития и пр. — за 2017 год.

Самым богатым директором среди тех, кто отчитался о своих доходах, оказалась директор школы № 83 Людмила Герман. Она указала в своей декларации больше 7,8 миллионов рублей. Руководитель образовательного учреждения владеет квартирой площадью 67 квадратных метров. Вероятно, в документе допущена ошибка с нулями, потому как ранее Герман задекларировала сумму ровно в 10 раз меньше — 765 тысяч рублей.

Вторым в списке стал директор школы № 123. Официальный доход Ольги Троицкой составил без малого 3 миллиона рублей. Причем год назад руководитель учебного заведения декларировала всего 757 тысяч рублей. Троицкая владела квартирой площадью 58 квадратов, а теперь — двумя, в 69 и 16 квадратов. Ездит директор на машине Honda Fit.