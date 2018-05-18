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10:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

18 мая часть музеев Санкт-Петербурга будут работать бесплатно

Список учреждений.

Источник: Аргументы и факты

18 мая — в Международный день музеев — часть музеев Санкт-Петербурга будут работать бесплатно. Учреждения подготовили специальные программы. В субботу, 19 мая, они присоединяться к Всероссийской акции «Ночь музеев».

Музеи с бесплатным входом:

в Петергофе бесплатно можно будет посетить Дворец Коттедж, Фермерский дворец, Дворцовую телеграфную станцию и парк Александрия;.

«Нарвская застава,

Академии художеств,

Анны Ахматовой в Фонтанном доме,

Арктики и Антарктики,

Достоевского, искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

истории Кронштадта,

истории подводных сил России им. А. И. Маринеско,

истории телефона, обороны и блокады Ленинграда,

петербургского авангарда,

подводной археологии,

почвоведения им. В. В. Докучаева,

театрального и музыкального искусства,

музей хлеба,

музей-институт семьи Рерихов,

музей-квартиру Н. А. Римского-Корсакова,

дом-музей Ф. И. Шаляпина,

музей РОСФОТО,

Русский музей (Михайловский дворец, корпус Бенуа, Строгановский и Мраморный дворцы и Михайловский замок).

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