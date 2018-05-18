18 мая часть музеев Санкт-Петербурга будут работать бесплатно
Список учреждений.
Список учреждений.
18 мая — в Международный день музеев — часть музеев
Музеи с бесплатным входом:
в Петергофе бесплатно можно будет посетить Дворец Коттедж, Фермерский дворец, Дворцовую телеграфную станцию и парк Александрия;.
«Нарвская застава,
Академии художеств,
Анны Ахматовой в Фонтанном доме,
Арктики и Антарктики,
Достоевского, искусства
истории Кронштадта,
истории подводных сил России им. А. И. Маринеско,
истории телефона, обороны и блокады Ленинграда,
петербургского авангарда,
подводной археологии,
почвоведения им. В. В. Докучаева,
театрального и музыкального искусства,
музей хлеба,
музей РОСФОТО,
Русский музей (Михайловский дворец, корпус Бенуа, Строгановский и Мраморный дворцы и Михайловский замок).