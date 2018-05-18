Синоптики обещают волгоградцам дожди и жару до +30ºС
В Волгоградской области 19 и 20 мая прогнозируются дожди с грозами и жара до +30ºС.
В Волгоградской области 19 и 20 мая прогнозируются дожди с грозами и жара до +30ºС.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, температура воздуха ночью составит +14… +19°С, а местами даже до +10ºС. Днем 19 мая она поднимется до +27… +32ºС, а 20 мая — до +23…+28ºС, местами даже до +32ºС. Ветер прогнозируется
В выходные в регионе в большей части восточных районов и в отдельных западных сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости леса. Напомним, в Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.