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10:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Синоптики обещают волгоградцам дожди и жару до +30ºС

В Волгоградской области 19 и 20 мая прогнозируются дожди с грозами и жара до +30ºС.

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Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, температура воздуха ночью составит +14… +19°С, а местами даже до +10ºС. Днем 19 мая она поднимется до +27… +32ºС, а 20 мая — до +23…+28ºС, местами даже до +32ºС. Ветер прогнозируется юго-западный 6−11 м/с, при грозах возможны порывы до 13−18 м/с.

В выходные в регионе в большей части восточных районов и в отдельных западных сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости леса. Напомним, в Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву.

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