Синоптики обещают волгоградцам дожди и жару до +30ºС

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, температура воздуха ночью составит +14… +19°С, а местами даже до +10ºС. Днем 19 мая она поднимется до +27… +32ºС, а 20 мая — до +23…+28ºС, местами даже до +32ºС. Ветер прогнозируется юго-западный 6−11 м/с, при грозах возможны порывы до 13−18 м/с.