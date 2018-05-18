Волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию выходного дня
С начала 2018 года более 13 тысяч человек уже приняли участие в профилактической акции «Диспансеризация выходного дня».
С начала 2018 года более 13 тысяч человек уже приняли участие в профилактической акции «Диспансеризация выходного дня».
По итогам осмотров на дополнительное обследование направлено порядка 3,7 тысячи жителей региона.
Как сообщают в
Акция направлена на повышение доступности медицинской помощи — для удобства жителей Волгоградской области диспансеризация проводится в выходной день. Диагностику можно пройти с 8−00 до 14−00 бесплатно и без предварительной записи в волгоградских поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также в
Согласно результатам предыдущих акций, в число наиболее распространенных факторов риска входят артериальная гипертония (выявлена у 37,2% обследованных), избыточная масса тела или ожирение (33,8), курение (17,6%), низкая физическая активность (40,5%). Во время диспансеризации каждый может не только проверить состояние своего здоровья, но и своевременно получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.
Напомним, диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент посещает терапевта и проходит необходимые обследования. Если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач дает направление на дополнительный осмотр — второй этап диспансеризации.