Волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию выходного дня

По итогам осмотров на дополнительное обследование направлено порядка 3,7 тысячи жителей региона.

Как сообщают в пресс-службе областной администрации, желающие проверить свое здоровье смогут сделать это в ближайшую субботу — 19 мая.

Акция направлена на повышение доступности медицинской помощи — для удобства жителей Волгоградской области диспансеризация проводится в выходной день. Диагностику можно пройти с 8−00 до 14−00 бесплатно и без предварительной записи в волгоградских поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15.

Согласно результатам предыдущих акций, в число наиболее распространенных факторов риска входят артериальная гипертония (выявлена у 37,2% обследованных), избыточная масса тела или ожирение (33,8), курение (17,6%), низкая физическая активность (40,5%). Во время диспансеризации каждый может не только проверить состояние своего здоровья, но и своевременно получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.