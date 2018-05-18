Пирамида-напоминание для должников СКС в Самаре действует
Юридические лица в этом случае проявляют большую энергию, оплачивают долги до того, как пирамиду установят около офиса.
Юридические лица в этом случае проявляют большую энергию, оплачивают долги до того, как пирамиду установят около офиса.
Бетонная пирамида с надписью «Здесь живет должник» — не самое лучшее украшение. От нее хотят избавиться как можно скорее, поэтому должники, получившие такой подарок, быстрее ветра бегут оплачивать залежавшиеся счета. Причем, юридические лица в этом случае проявляют большую энергию, оплачивают долги до того, как пирамиду установят около офиса.
Так, на текущей неделе «долговой»
Самая любопытная ситуация сложилась вокруг помещения на ул. Ленинской, где расположен ряд магазинов и фирм. Оказалось, что владелец одного из магазинов является субарендатором помещения, причем не первым, исправно оплачивает все счета за аренду, а владелец помещения при этом должен за воду 26 000 рублей. Понимая, какой вред деловой репутации и бизнесу наносит упоминание о долгах, управляющий магазина предпринял все возможные меры: упрашивал, уговаривал, призывал свидетелей и документы, доказывающие, что именно он ведет дела строго в соответствии с правилами. Параллельно и добровольно на связь вышел владелец помещения, находящийся вне Самары, он пообещал все долги в 26 тысяч оплатить до конца дня, и свое обещание сдержал.
Пока «напоминание» не сработало только в отношении должника на ул. Транзитной. Но и для него нашли способ. Ночью с 16 на 17 мая этого потребителя отрезали от водоснабжения, и уже днем 17 мая он появился в СКС, частично оплатил долг и подписал гарантийное письмо на оставшуюся сумму.
«У вас есть долги? Тогда мы везем напоминание к вам!», — сообщают СКС.