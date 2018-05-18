Пирамида-напоминание для должников СКС в Самаре действует

Бетонная пирамида с надписью «Здесь живет должник» — не самое лучшее украшение. От нее хотят избавиться как можно скорее, поэтому должники, получившие такой подарок, быстрее ветра бегут оплачивать залежавшиеся счета. Причем, юридические лица в этом случае проявляют большую энергию, оплачивают долги до того, как пирамиду установят около офиса.

Так, на текущей неделе «долговой» арт-объект путешествовал по центру Самары. В планах сотрудников СКС было установить пирамиду около автомойки на ул. Фрунзе, стоматологического кабинета на ул. Ново-Садовой, магазина ионизаторов на ул. Ленинской. В результате владельцы лечебницы оплатили долги в 6 700 рублей сразу после звонка-уведомления, а владельцы автомойки частично оплатили долг 10 000 из 124 637 рублей и написали гарантийное письмо.

Самая любопытная ситуация сложилась вокруг помещения на ул. Ленинской, где расположен ряд магазинов и фирм. Оказалось, что владелец одного из магазинов является субарендатором помещения, причем не первым, исправно оплачивает все счета за аренду, а владелец помещения при этом должен за воду 26 000 рублей. Понимая, какой вред деловой репутации и бизнесу наносит упоминание о долгах, управляющий магазина предпринял все возможные меры: упрашивал, уговаривал, призывал свидетелей и документы, доказывающие, что именно он ведет дела строго в соответствии с правилами. Параллельно и добровольно на связь вышел владелец помещения, находящийся вне Самары, он пообещал все долги в 26 тысяч оплатить до конца дня, и свое обещание сдержал.

Пока «напоминание» не сработало только в отношении должника на ул. Транзитной. Но и для него нашли способ. Ночью с 16 на 17 мая этого потребителя отрезали от водоснабжения, и уже днем 17 мая он появился в СКС, частично оплатил долг и подписал гарантийное письмо на оставшуюся сумму.