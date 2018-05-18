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10:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пасмурные, но тёплые выходные прогнозируются в Нижегородской области 19—20 мая

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 18 мая, на территории Нижегородской области будет облачная с прояснениями погода, временами дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Температура воздуха составит +27 градусов, ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 744 мм. рт. с.

В субботу, 19 мая, прогнозируется облачность, возможен дождь. Столбики термометров опустятся до +16 градусов ночью и +24 градуса днём, ветер южный, 3 м/с. Атмосферное давление опустится до 740 мм. рт. с.

В воскресенье, 20 мая, синоптики также ожидают облачную погоду, временами дождь. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +23 градуса днём. Ветер поменяется на северный, 3 м/с. Атмосферное давление поднимется до 745 мм. рт. с.

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