Пасмурные, но тёплые выходные прогнозируются в Нижегородской области 19—20 мая
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 18 мая, на территории Нижегородской области будет облачная с прояснениями погода, временами дождь.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 18 мая, на территории Нижегородской области будет облачная с прояснениями погода, временами дождь.
Температура воздуха составит +27 градусов, ветер
В субботу, 19 мая, прогнозируется облачность, возможен дождь. Столбики термометров опустятся до +16 градусов ночью и +24 градуса днём, ветер южный, 3 м/с. Атмосферное давление опустится до 740 мм. рт. с.
В воскресенье, 20 мая, синоптики также ожидают облачную погоду, временами дождь. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +23 градуса днём. Ветер поменяется на северный, 3 м/с. Атмосферное давление поднимется до 745 мм. рт. с.