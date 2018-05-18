Пасмурные, но тёплые выходные прогнозируются в Нижегородской области 19—20 мая

Пасмурные, но тёплые выходные прогнозируются в Нижегородской области 19—20 мая

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 18 мая, на территории Нижегородской области будет облачная с прояснениями погода, временами дождь.