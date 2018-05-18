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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Отец мэра отсудил у городской администрации надбавки к пенсии

Чиновники выплатят ему почти 100 тысяч рублей.

Центральный районный суд поставил точку в деле по иску экс-руководителя административно-технической инспекции города Николая Хлебкова. Напомним, бывший чиновник потребовал от мэрии надбавки к пенсии, которых его лишили по иску прокуратуры. Из-за этого Хлебков недополучил 94 тысячи рублей.

Пикантности этому процессу добавляет то, что руководит мэрией сейчас дочь истца — 40-летняя Оксана Фадина. Именно главе города предстоит выделить из бюджета дополнительно 100 тысяч рублей для родного отца. Видимо, оспаривать решение суда чиновники не станут.

Добавим также, что Хлебков в списке лишенных доплат не один. На очереди — десятки аналогичных исков от бывших работников мэрии, которые недополучили свои «золотые парашюты». Верховный суд России уже признал это незаконным.

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