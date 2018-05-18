Отец мэра отсудил у городской администрации надбавки к пенсии
Чиновники выплатят ему почти 100 тысяч рублей.
Чиновники выплатят ему почти 100 тысяч рублей.
Центральный районный суд поставил точку в деле по иску
Пикантности этому процессу добавляет то, что руководит мэрией сейчас дочь истца — 40-летняя Оксана Фадина. Именно главе города предстоит выделить из бюджета дополнительно 100 тысяч рублей для родного отца. Видимо, оспаривать решение суда чиновники не станут.
Добавим также, что Хлебков в списке лишенных доплат не один. На очереди — десятки аналогичных исков от бывших работников мэрии, которые недополучили свои «золотые парашюты». Верховный суд России уже признал это незаконным.