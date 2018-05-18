Отец мэра отсудил у городской администрации надбавки к пенсии

Центральный районный суд поставил точку в деле по иску экс-руководителя административно-технической инспекции города Николая Хлебкова. Напомним, бывший чиновник потребовал от мэрии надбавки к пенсии, которых его лишили по иску прокуратуры. Из-за этого Хлебков недополучил 94 тысячи рублей.

Пикантности этому процессу добавляет то, что руководит мэрией сейчас дочь истца — 40-летняя Оксана Фадина. Именно главе города предстоит выделить из бюджета дополнительно 100 тысяч рублей для родного отца. Видимо, оспаривать решение суда чиновники не станут.