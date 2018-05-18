Какими будут выходные в Башкирии — прогноз погоды
УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на предстоящие выходные.
УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на предстоящие выходные.
По данным Башгидрометцентра, 19 мая в республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по западу до умеренных, гроза.
Ветер южный,
Температура воздуха ночью — 8−13 градусов тепла, днем гораздо жарче — от 22 до 27 градусов.
20 мая синоптики обещают местами небольшие кратковременные дожди, грозы.
Ветер
Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов. Днем воздуха прогреется до плюс 24−29 градусов.
Сегодня, в последний день рабочей недели в Башкирии пройдут местами небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений, слабый, днем порывистый.
Температура воздуха днем — 21- 26 градусов тепла.