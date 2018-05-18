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10:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Какими будут выходные в Башкирии — прогноз погоды

УФА, 18 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на предстоящие выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 94% 762 мм рт. ст. 4 м/с

По данным Башгидрометцентра, 19 мая в республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по западу до умеренных, гроза.

Ветер южный, юго-западный умеренный. В отдельных районах днем прогнозируется шквалистое усиление ветра до сильного.

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Температура воздуха ночью — 8−13 градусов тепла, днем гораздо жарче — от 22 до 27 градусов.

20 мая синоптики обещают местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью — от 10 до 15 градусов. Днем воздуха прогреется до плюс 24−29 градусов.

Сегодня, в последний день рабочей недели в Башкирии пройдут местами небольшие кратковременные дожди с грозой. Ветер переменных направлений, слабый, днем порывистый.

Температура воздуха днем — 21- 26 градусов тепла.

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