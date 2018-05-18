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10:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В выходные в Краснодаре на перекрестке Гоголя и Чкалова закроют проезд

Движение автотранспорта здесь будет запрещено с 23:30 субботы, 19 мая, по 12:00 воскресенья, 20 мая.

— В связи с проведением ремонтных работ по переключению сетей газопровода вводится полный запрет на движение автомобилей на этом перекрестке. Просим жителей и гостей города учитывать это обстоятельство при формировании маршрутов движения и приносим извинения за временные неудобства, — сказал Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Изменится и маршрут троллейбуса № 8, который курсирует между вокзалом «Краснодар-I» и Юбилейным микрорайоном. От вокзала они поедут по улицам Мира, Октябрьской, Северной, Рашпилевской и Буденного, далее — по маршруту.

Чтобы уточнить время прибытия транспорта, можно позвонить по горячей линии: 8 (903) 412−01−01, (861) 218−99−18.

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