В выходные в Краснодаре на перекрестке Гоголя и Чкалова закроют проезд

— В связи с проведением ремонтных работ по переключению сетей газопровода вводится полный запрет на движение автомобилей на этом перекрестке. Просим жителей и гостей города учитывать это обстоятельство при формировании маршрутов движения и приносим извинения за временные неудобства, — сказал Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара .

Изменится и маршрут троллейбуса № 8, который курсирует между вокзалом «Краснодар-I» и Юбилейным микрорайоном. От вокзала они поедут по улицам Мира, Октябрьской, Северной, Рашпилевской и Буденного, далее — по маршруту.