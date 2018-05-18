«Последние звонки» в Хабаровском крае будут звенеть неделю

Первыми в Хабаровском крае отпразднуют окончание школы ученики села Найхин в Нанайском районе. Здесь «последний звонок» прозвенит 21 мая. Последние в регионе торжества пройдут 26 мая в школе села Дада того же района. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В этом году школы самостоятельно принимали решения, когда они будут проводить “Последние звонки”. Поэтому торжественные мероприятия продляться всю неделю с 21 мая. В образовательных учреждениях края “последние звонки” всегда были организованы на высшем уровне, уверена, так будет и в этом раз», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова.



23 числа праздники для выпускников пройдут в Бикинском, Ванинском, Николаевском, Советско-Гаванском районах, а также в Хабаровске для ребят, закончивших 9-ые классы.