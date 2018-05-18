«Последние звонки» в Хабаровском крае будут звенеть неделю
Первыми окончание школы 21 мая отметят в Найхине.
Первыми окончание школы 21 мая отметят в Найхине.
Первыми в Хабаровском крае отпразднуют окончание школы ученики села Найхин в Нанайском районе. Здесь «последний звонок» прозвенит 21 мая. Последние в регионе торжества пройдут 26 мая в школе села Дада того же района. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«В этом году школы самостоятельно принимали решения, когда они будут проводить “Последние звонки”. Поэтому торжественные мероприятия продляться всю неделю с 21 мая. В образовательных учреждениях края “последние звонки” всегда были организованы на высшем уровне, уверена, так будет и в этом раз», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова.
23 числа праздники для выпускников пройдут в Бикинском, Ванинском, Николаевском,
Самые массовые мероприятия запланированы на 25 мая: «последний звонок» прозвучит в 10 муниципальных районах, а также для выпускников 11-х классов Хабаровска.
Всего в Хабаровском крае «Последние звонки» прозвучат для 12 000 девятиклассников и 5 200 выпускников 11-х классов.