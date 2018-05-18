Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер сборной России назвал виновных в поражении от Канады
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Джордж и Шарлотта исполнят почетные роли на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Названы самые любимые растения россиян на дачах
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Россиянка тайно проехалась по Украине и изумилась
Алина Кабаева впервые сделала заявление о дочери
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
32На Красной площади прошел Парад Победы
10:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Последние звонки» в Хабаровском крае будут звенеть неделю

Первыми окончание школы 21 мая отметят в Найхине.

Первыми в Хабаровском крае отпразднуют окончание школы ученики села Найхин в Нанайском районе. Здесь «последний звонок» прозвенит 21 мая. Последние в регионе торжества пройдут 26 мая в школе села Дада того же района. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В этом году школы самостоятельно принимали решения, когда они будут проводить “Последние звонки”. Поэтому торжественные мероприятия продляться всю неделю с 21 мая. В образовательных учреждениях края “последние звонки” всегда были организованы на высшем уровне, уверена, так будет и в этом раз», — рассказала министр образования и науки края Алла Кузнецова.

23 числа праздники для выпускников пройдут в Бикинском, Ванинском, Николаевском, Советско-Гаванском районах, а также в Хабаровске для ребят, закончивших 9-ые классы.

Самые массовые мероприятия запланированы на 25 мая: «последний звонок» прозвучит в 10 муниципальных районах, а также для выпускников 11-х классов Хабаровска.

Всего в Хабаровском крае «Последние звонки» прозвучат для 12 000 девятиклассников и 5 200 выпускников 11-х классов.

Все новости региона
 Мисс моды и стиля, фестиваль шашлыка и День пионерии
На прилавки Хабаровского края гриппозные куры не стремятся
Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций
ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни
Берлин назвал цели США в борьбе против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Почему кондиционеры в офисах приводят к ссорам и увольнениям
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь