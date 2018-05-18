Хабаровчане высадят на городском субботнике ещё 120 деревьев

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, питомник занимает площадь в 27 гектаров, но будет увеличивать территорию. Для выращивания новых деревьев за предприятием закреплено 115 гектаров земли.

«Нужно сажать вдвое больше деревьев, чем раньше, особенно — цветущих. На улицах, в парках, в скверах и дворах должно быть красиво и зелено», — дал поручение директору «Горзеленстроя» Георгию Лаптиеву Александр Соколов.

В питомнике подрастают и ждут переезда в город десятки видов деревьев и кустарников: липы, рябины, спиреи, барбарисы, вязы, клены, ясени, дубы и завоёвывающие популярность серебристые тополя.

«У нас в городе много мест, где можно высаживать деревья. Возьмём Восточное шоссе: там изрядная часть зелёных насаждений пришла в негодность — их необходимо заменить. Надо вести разнообразные, но систематизированные посадки: если на улице Тургенева мы высаживаем только лиственницы, то на Дзержинского — берёзы. Тогда будут и красота, и порядок», — отметил мэр.