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11:58 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане высадят на городском субботнике ещё 120 деревьев

На улицах дальневосточной столицы появятся новые саженцы, которые вырастил МБУ «Горзеленстрой». На втором весеннем субботнике, 19 мая, горожане высадят ещё 120 деревьев. Мэр также поручил предприятию увеличить количество цветущих пород.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, питомник занимает площадь в 27 гектаров, но будет увеличивать территорию. Для выращивания новых деревьев за предприятием закреплено 115 гектаров земли.

«Нужно сажать вдвое больше деревьев, чем раньше, особенно — цветущих. На улицах, в парках, в скверах и дворах должно быть красиво и зелено», — дал поручение директору «Горзеленстроя» Георгию Лаптиеву Александр Соколов.

В питомнике подрастают и ждут переезда в город десятки видов деревьев и кустарников: липы, рябины, спиреи, барбарисы, вязы, клены, ясени, дубы и завоёвывающие популярность серебристые тополя.

«У нас в городе много мест, где можно высаживать деревья. Возьмём Восточное шоссе: там изрядная часть зелёных насаждений пришла в негодность — их необходимо заменить. Надо вести разнообразные, но систематизированные посадки: если на улице Тургенева мы высаживаем только лиственницы, то на Дзержинского — берёзы. Тогда будут и красота, и порядок», — отметил мэр.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что до конца весны «Горзеленстрой» высадит во всех районах краевой столицы около трёх тысяч деревьев, и ещё столько же — осенью.

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