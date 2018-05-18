Скульптуру в виде земного шара установят в Академгородке в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро в Иркутске на одну достопримечательность станет больше. Летом в микрорайоне Академгородок появится монумент, посвященный академической науке. Это станет одним из ярких акцентов праздника, посвященного 55-летнему юбилею микрорайона.

Как будет выглядеть скульптура, которая появится рядом со школой № 19?

— Композиция представляет собой земной шар, бесконечный мир исследований и открытий ученых, — сообщают в Фонде городских инициатив «Прогресс». — Монумент опирается на 10 колонн, символизирующих институты, положивших начало развития академической науки в Иркутске. Скульптура будет располагаться в центре лабиринта — символа сложного пути к познанию и научным открытиям.

А на асфальте вокруг монумента надпись: «Прогресс — залог развития человечества».