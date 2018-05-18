Скульптуру в виде земного шара установят в Академгородке в Иркутске
Это станет украшением сквера рядом со школой № 19.
Это станет украшением сквера рядом со школой № 19.
Совсем скоро в Иркутске на одну достопримечательность станет больше. Летом в микрорайоне Академгородок появится монумент, посвященный академической науке. Это станет одним из ярких акцентов праздника, посвященного 55-летнему юбилею микрорайона.
Как будет выглядеть скульптура, которая появится рядом со школой № 19?
— Композиция представляет собой земной шар, бесконечный мир исследований и открытий ученых, — сообщают в Фонде городских инициатив «Прогресс». — Монумент опирается на 10 колонн, символизирующих институты, положивших начало развития академической науки в Иркутске. Скульптура будет располагаться в центре лабиринта — символа сложного пути к познанию и научным открытиям.
Изготовлена скульптура будет из стеклокомпозита. Это современный прочный и легкий материал, которому не страшны перемены погоды, наши сибирские перпады от жары к холоду. К тому же из стеклокомпозита можно создать любую геометрическую форму без потери качества. Что получится у авторов, узнаем в августе.