В УФАС назвали имя челябинского чиновника, снявшегося в рекламе спа-салона

В рекламе спа-салона и других услуг в городском журнале принял участие начальник управления по торговле администрации Челябинска Сергей Березуев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФАС.

Напомним, антимонопольная служба готовится возбудить дело по рекламе с участием муниципального служащего. В статье «Ближе к телу» содержится информация о том, что чиновник «прогулялся по бьюти-студиям и модным салонам и теперь раскрывает все секреты весеннего преображения». Реклама спа-комплекса Buta-spa, спа-салона Babor, салона одежды Beauty, отеля RadissonBlu и автосалона «Бовид» занимает в журнале три страницы.