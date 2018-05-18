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10:44 (мск), источник: dostup1.ru

В УФАС назвали имя челябинского чиновника, снявшегося в рекламе спа-салона

Реклама с участием Сергея Березуева занимает три страницы журнала.

В рекламе спа-салона и других услуг в городском журнале принял участие начальник управления по торговле администрации Челябинска Сергей Березуев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФАС.

Напомним, антимонопольная служба готовится возбудить дело по рекламе с участием муниципального служащего. В статье «Ближе к телу» содержится информация о том, что чиновник «прогулялся по бьюти-студиям и модным салонам и теперь раскрывает все секреты весеннего преображения». Реклама спа-комплекса Buta-spa, спа-салона Babor, салона одежды Beauty, отеля RadissonBlu и автосалона «Бовид» занимает в журнале три страницы.

Законодательство РФ не допускает указания на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или местного самоуправления либо их должностными лицами. За несоблюдение данных требований для юридических лиц установлена административная ответственность в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

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