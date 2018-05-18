В УФАС назвали имя челябинского чиновника, снявшегося в рекламе спа-салона
Реклама с участием Сергея Березуева занимает три страницы журнала.
Реклама с участием Сергея Березуева занимает три страницы журнала.
В рекламе
Напомним, антимонопольная служба готовится возбудить дело по рекламе с участием муниципального служащего. В статье «Ближе к телу» содержится информация о том, что чиновник «прогулялся по
Законодательство РФ не допускает указания на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или местного самоуправления либо их должностными лицами. За несоблюдение данных требований для юридических лиц установлена административная ответственность в размере от 100 до 500 тыс. рублей.