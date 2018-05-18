В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию

В отличие от других популярных звуковых иллюзий в данном случае человек сможет услышать несколько разных слов на одной и той же видеозаписи, если попытается контролировать процесс. Например, если слушатель будет думать о слове Brainstorm (мозговой штурм), то он услышит Brainstorm. Если же он захочет услышать Green Needle (зеленая игла), голос на записи произнесет именно эту фразу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5pRY3wlKwm8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Посетители имиджборда остались в замешательстве после просмотра спорной видеозаписи. «Это на самом деле поразило меня», — заявил один из комментаторов. Другой пожаловался, что как будто находится в состоянии наркотического опьянения.

Некоторые пользователи заявили, что могут слышать не только обозначенные Brainstorm и Green Needle, но и другие слова, которые они проговорили заранее. «Я слышал такое, что вы мне даже не поверите», — поделились в комментариях.