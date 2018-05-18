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13:49 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров поздравил Андрея Аниханова с юбилеем профессиональной деятельности

Дальнейшее развитие Волгоградского академического симфонического оркестра стало главной темой встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с художественным руководителем коллектива заслуженным артистом России Андреем Анихановым.

В ходе встречи глава региона поздравил дирижера с юбилеем профессиональной деятельности.

— Поздравляю вас с 30-летием профессиональной деятельности, очень отрадно, что этот юбилей вы отмечаете в Волгоградской области. Отклики и от вчерашнего юбилейного концерта, и от деятельности симфонического оркестра за последнее время очень восторженные. Зрители активно обсуждают мощное развитие оркестра. Здесь есть ваш вклад, вы абсолютно правильно работаете, используя те традиции, которые были заложены в Волгоградском симфоническом оркестре нашим великим дирижером Эдуардом Серовым и продолжаете их, — отметил Андрей Бочаров.

Напомним, что 17 мая в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии состоялся юбилейный концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности дирижёра Андрея Аниханова. Музыканты исполнили специально подготовленную к этой дате программу. Специальной гостьей концерта стала юная пианистка из Санкт-Петербурга Варвара Кутузова.

Концерты под руководством Андрея Аниханова в текущем сезоне посетили более 20 тысяч человек. Заслуженный артист России возглавляет Волгоградский симфонический оркестр с 2017 года. Сегодня он руководит коллективом, который имеет большую и яркую историю. В разные годы волгоградские музыканты выступали на одной сцене с мировыми звездами, среди которых певица Елена Образцова, пианист Алексей Петров, оперная дива Лиана Исакадзе, скрипач Граф Муржа, пианистка и дирижер Элиан Родригес, валторнист и дирижер Эспен Селвик, валторнист Аркадий Шилклопер и многие другие. В текущем концертном сезоне волгоградские музыканты выступали вместе с известными скрипачами и дирижерами, в их числе Айлен Притчин, Павел Попов, Сергей Стадлер, Валентин Урюпин и Рене Гуликерс.

Отметим, что Андрей Аниханов является лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства и заслуженным деятелем искусств РФ. Он работает дирижером с 1989 года: с 1991 по 1996 год возглавлял Государственный симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с 1992 по 2008 год — главный дирижёр Государственного театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского, с 2009 по 2013 год работал в Большом театре в качестве приглашенного дирижёра. С 2010 по сезон 2017 года был главным дирижером Ростовского государственного музыкального театра. В должности главного приглашенного дирижёра работал в New City Symphony Orchestra Tokyo.

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