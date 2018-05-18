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12:29 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовском зоопарке впервые за 20 лет на свет появились филины

В Ростовском зоопарке впервые за 20 лет на свет появились филины. Об этом рассказали на сайте городской администрации.

Три птенца вылупились в конце апреля и сейчас находятся с родителями. Потомство дали птицы, конфискованные в 2016 году на вокзале донской столицы. Тогда пяти маленьким филинам было всего месяц отроду и сотрудники Ростовского зоопарка сами их выкормили.

Также впервые с 2015 года в Ростовском зоопарке принесла приплод пара орланов-белохвостов. Птенцы появились на свет в середине апреля, но сфотографировать их сотрудникам зоосада пока не удалось, так как родители тщательно охраняют потомство от посторонних глаз.

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