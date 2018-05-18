В Ростовском зоопарке впервые за 20 лет на свет появились филины
В Ростовском зоопарке впервые за 20 лет на свет появились филины. Об этом рассказали на сайте городской администрации.
В Ростовском зоопарке впервые за 20 лет на свет появились филины. Об этом рассказали на сайте городской администрации.
Три птенца вылупились в конце апреля и сейчас находятся с родителями. Потомство дали птицы, конфискованные в 2016 году на вокзале донской столицы. Тогда пяти маленьким филинам было всего месяц отроду и сотрудники Ростовского зоопарка сами их выкормили.
Также впервые с 2015 года в Ростовском зоопарке принесла приплод пара